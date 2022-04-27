Алле может последовать за Тен Хагом в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Аякса" Себастьяна Алле.

В 2019 году "Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Айнтрахту" 42 миллиона фунтов за Алле, однако Себастьян не смог адаптироваться к английскому футболу и в январе 2021 был продан в "Аякс" за 20 млн. фунтов.



В Амстердаме дела Алле идут гораздо лучше. В этом сезоне 27-летний француз ивуарийского происхождения забил 33 гола во всех соревнованиях, включая 11 в Лиге Чемпионов.



Как утверждает The Sun, вскоре оцениваемый в 35 млн. фунтов Алле может последовать за главным тренером "Аякса" Эриком Тен Хагом в "Юнайтед".



Приглашение нападающего является одним из приоритетов для "красных дьяволов" на грядущее лето ввиду истекающего контракта Эдинсона Кавани и туманных перспектив Криштиану Роналду, Антони Мартиаля, Мейсона Гринвуда.



Если верить Bild, виды на Алле также имеет "Бавария", которая рассматривает Себастьяна в качестве преемника для Роберта Левандовски.