Ходжсон покинет "Уотфорд" в конце сезона

Рой Ходжсон покинет должность главного тренера "Уотфорда" в конце сезона, даже если сотворит чудо и спасет клуб от вылета из Премьер-Лиги.

Напомним, этот сезон "Уотфорд" начинал с Хиско Муньосом в качестве рулевого. Затем испанец уступил свое место Клаудио Раньери, у которого Ходжсон и принял эстафету в январе.



Несмотря на весь свой колоссальный опыт, 74-летний англичанин не смог должным образом преобразить "шершней", которые сейчас находятся на предпоследней позиции в Премьер-Лиге, в девяти очках от спасительного места.



"Уотфорду" остается сыграть пять матчей, но независимо от их исхода Ходжсон не будет продлевать свой краткосрочный контракт.



Daily Mail ожидает, что "Уотфорд" станет последним местом работы для Ходжсона и его верного ассистента, 65-летнего Рэя Льюингтона.