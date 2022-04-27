Анчелотти — о Рюдигере: "Кто это?"
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти притворился, что не знает, кто такой защитник "Челси" Антонио Рюдигер.
Выезд "Реала" в Англию на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" совпал со слухами о том, что Королевский клуб согласовал четырехлетний контракт с Рюдигером.
Однако после поражения со счетом 4:3 на "Этихад" Анчелотти отказался спекулировать на эту тему, предпочтя отшутиться.
"Тони Рюдигер? Какой еще Тони? Кто это?"
"Он все еще игрок "Челси". Я ничего не могу сказать об этом", — сообщил с улыбкой Анчелотти beIN Sports.
27.04.2022 11:00
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Шутка дня:
шо за Тони?
нигер из Челси сэр
куя ты уточнил,там ведь пол состава черномазые!!
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