Анчелотти — о Рюдигере: "Кто это?"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти притворился, что не знает, кто такой защитник "Челси" Антонио Рюдигер.

Выезд "Реала" в Англию на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" совпал со слухами о том, что Королевский клуб согласовал четырехлетний контракт с Рюдигером.



Однако после поражения со счетом 4:3 на "Этихад" Анчелотти отказался спекулировать на эту тему, предпочтя отшутиться.



"Тони Рюдигер? Какой еще Тони? Кто это?"



"Он все еще игрок "Челси". Я ничего не могу сказать об этом", — сообщил с улыбкой Анчелотти beIN Sports.