Анонс матча "Ливерпуль" — "Вильярреал"
В домашнем противостоянии с "Вильярреалом" в среду вечером "Ливерпуль" постарается сделать шаг к своему третьему финалу Лиги Чемпионов за последние пять лет.
За месяц до окончания сезона "Ливерпуль" продолжает претендовать на все четыре доступных трофея, причем Кубок Лиги "красные" уже выиграли, а в Кубке Англии достигли финала.
Однако "Вильярреал" видится той самой банановой кожурой, на которой фаворит может поскользнуться. Именно это произошло с "Ювентусом" и "Баварией", которых команда Унаи Эмери выбила из Лиги Чемпионов в предыдущих раундах плей-офф.
К слову именно Эмери, когда тот возглавлял "Севилью", Юрген Клопп проиграл финал Лиги Европы в своем первом сезоне работы с "Ливерпулем" (2015/16).
"Я давно не вспоминал о том финале. То был важный момент. Тем вечером я сказал, что мы вернемся сильнее, и мы это сделали. С тем поражением было тяжело смириться. То был матч номер 64 в сезоне, тяжелом сезоне", — вспомнил Клопп на пресс-конференции.
- Прежде "Ливерпуль" и "Вильярреал" встречались только дважды в еврокубках — в полуфинале Лиги Европы сезона 2015/16, когда каждая команда победила дома, однако по сумме двух матчей верх взяли "красные", затем уступив в финале "Севилье" Эмери.
- После победы 1:2 над "Эвертоном" в августе 2005 "Вильярреал" ни разу не выиграл в восьми последних выездах в Англию во всех турнирах (3 ничьи, 5 поражений).
- За свою тренерскую карьеру Эмери пять раз противостоял "Ливерпулю", и в этих матчах было забито 26 голов (в среднем 5.2 за матч). В каждом из пяти забивали обе команды.
- "Ливерпуль" достиг 1/2 финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов в 12-й раз в своей истории, и это совместный с "Манчестер Юнайтед" рекорд среди английских команд. В 11 предыдущих попытках "красные" девять раз затем выходили в финал.
- Четыре из пяти последних полуфиналов "Вильярреала" в еврокубках были против английских команд.
- Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено отдал четыре результативные передачи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — только у трех игроков "ассистов" больше.
- Только в сезоне 2017/18 (10) нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху удалось забить голов в Лиге Чемпионов больше, чем в этом (8).
- Со старта сезона 2009/10 Эмери выходил победителем в 84% противостояний в плей-офф еврокубков (31/37). Только у Зинедина Зидана этот показатель выше (88%).
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, пропустивший два последних матча с травмой стопы, не успевает восстановиться к среде, но остальные игроки в полно здравии.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция
27.04.2022 10:00
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Последние комментарии:
Теперь не только пенсособаки знают каков на вкус хуй Бензема - к ним присоединились полтора фоннада голубой параши ака мансити. Но только фоннады мансити знают каково на вкус говно пенсособак.
(ответить)
27.04.2022 11:26 #
sausage
У тощих и длинных обычно большой)
Источник: http://fapl.ru/posts/92820/?c=1
sausage уже и по мужским членам эксперт. во всех вопросах могёт, уникум
(ответить)
а кто знает какая там история противостояния эмери и клопца?
в арсенале навверное подпортил, но то как он с севильей вые6ал жука в финале ле - на века нахуй ададахаххахахаха
(ответить)
https://youtu.be/eesPXO49Wr0
https://youtu.be/fq4xgu8A56w
#fapl-music.
(ответить)
27.04.2022 11:26 #
sausage
У тощих и длинных обычно большой)
Источник: http://fapl.ru/posts/92820/?c=1#c7551976
(ответить)
У гейсенала все по классике. Игроки, которые покидают клуб сразу выигрывают трофеи, даже с бетисом.
Понятно, почему беллерин не хочет возвращатся.
(ответить)
что с волеркой? жив ли?
либо погиб в ходе спецопераций на украине?
(ответить)
https://t.me/uniannet/50323
Вуахааахаааа
(ответить)
как же заебииись болеть за Королей и Владимира Путина + симпатизировать Ливерпулю и обсыкать проебальси
Аууууфььь
(ответить)
Если Клопп выиграет ЛЧ или АПЛ, то заслуживает спокойно себе тренировать сборную.
(ответить)
Сможет ли огромный жёлтый хрен вильярреала сегодня победить юргена? Вот в чем вопрос
(ответить)
https://t.me/c/1233777422/27277
Вуахахаааа
(ответить)
Королевы сосут под шконкой пхихихихихихихихихихиххиихиххихи мочестыр сытей из обоссанного мочестыра обоссана по самые гланды пхихихихихихи
(ответить)
Короли на троне!
Хохлы на страпоне
Хехехехехехехехеехехехехехехехеехех
(ответить)
Смотрите что бы не обосралась ваша лысая шарлатанка в ответном матче от Реала пхехехехехехехехехехехехехехе Сытей на страпоне обоссаны пхихихихихихихихихихихииххиихиххихихихихихихихииххихиихихихиххи
(ответить)
Саф возглавил МЮ в 1986 году.
Ставя беспрецендетные трансферные рекорды, он выиграл первую ЛЧ только спустя 13 лет, на дичайшем отскоке в добавленное время.
Второго случая пришлось ждать еще 9 лет и тут уже скользкая псина Терри подарила ему еще одну чашку.
Итого 2 случайные ЛЧ за 25 лет, имея миллиарды и отсосы.
А у Сити только миллиарды, так что наберитесь терпения, мы стараемся.
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Бля как же зае6ись болеть за КОРОЛЕЙ и калбасу одновременно
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Суки просто ноль пхихехехехехехехех 0 ЛЧ пхехехехехехехе миллиарды вложений но все равно 00000 ЛЧ пхихихихихихихихихихихи королевы на страпоне пхихихихихихихихихиихихихихихихихихихихихихихихихихихи
(ответить)
В синем небе тонут звезды,
На деревьях вьются гнезда.
И ответ мой кто-то спрятал,
На вопрос, почему мне так отлично?
(ответить)
Болеем сегодня за достойную команду - за Вильярреал.
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