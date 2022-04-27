Анонс матча "Ливерпуль" — "Вильярреал"

Мохамед Салах и Виргил Ван Дейк В домашнем противостоянии с "Вильярреалом" в среду вечером "Ливерпуль" постарается сделать шаг к своему третьему финалу Лиги Чемпионов за последние пять лет.

За месяц до окончания сезона "Ливерпуль" продолжает претендовать на все четыре доступных трофея, причем Кубок Лиги "красные" уже выиграли, а в Кубке Англии достигли финала.

Однако "Вильярреал" видится той самой банановой кожурой, на которой фаворит может поскользнуться. Именно это произошло с "Ювентусом" и "Баварией", которых команда Унаи Эмери выбила из Лиги Чемпионов в предыдущих раундах плей-офф.

К слову именно Эмери, когда тот возглавлял "Севилью", Юрген Клопп проиграл финал Лиги Европы в своем первом сезоне работы с "Ливерпулем" (2015/16).

"Я давно не вспоминал о том финале. То был важный момент. Тем вечером я сказал, что мы вернемся сильнее, и мы это сделали. С тем поражением было тяжело смириться. То был матч номер 64 в сезоне, тяжелом сезоне", — вспомнил Клопп на пресс-конференции.

- Прежде "Ливерпуль" и "Вильярреал" встречались только дважды в еврокубках — в полуфинале Лиги Европы сезона 2015/16, когда каждая команда победила дома, однако по сумме двух матчей верх взяли "красные", затем уступив в финале "Севилье" Эмери.

- После победы 1:2 над "Эвертоном" в августе 2005 "Вильярреал" ни разу не выиграл в восьми последних выездах в Англию во всех турнирах (3 ничьи, 5 поражений).

- За свою тренерскую карьеру Эмери пять раз противостоял "Ливерпулю", и в этих матчах было забито 26 голов (в среднем 5.2 за матч). В каждом из пяти забивали обе команды.

- "Ливерпуль" достиг 1/2 финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов в 12-й раз в своей истории, и это совместный с "Манчестер Юнайтед" рекорд среди английских команд. В 11 предыдущих попытках "красные" девять раз затем выходили в финал.

- Четыре из пяти последних полуфиналов "Вильярреала" в еврокубках были против английских команд.

- Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено отдал четыре результативные передачи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — только у трех игроков "ассистов" больше.

- Только в сезоне 2017/18 (10) нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху удалось забить голов в Лиге Чемпионов больше, чем в этом (8).

- Со старта сезона 2009/10 Эмери выходил победителем в 84% противостояний в плей-офф еврокубков (31/37). Только у Зинедина Зидана этот показатель выше (88%).

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, пропустивший два последних матча с травмой стопы, не успевает восстановиться к среде, но остальные игроки в полно здравии.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Вильярреал, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1114

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fakekafake 27.04.2022 11:36 # fakekafake
    Теперь не только пенсособаки знают каков на вкус хуй Бензема - к ним присоединились полтора фоннада голубой параши ака мансити. Но только фоннады мансити знают каково на вкус говно пенсособак.

    (ответить)

  2. skydreams 27.04.2022 11:36 # skydreams
    27.04.2022 11:26 #
    sausage

    У тощих и длинных обычно большой)

    Источник: http://fapl.ru/posts/92820/?c=1

    sausage уже и по мужским членам эксперт. во всех вопросах могёт, уникум

    (ответить)

  3. thegodfather 27.04.2022 11:33 # thegodfather
    а кто знает какая там история противостояния эмери и клопца?
    в арсенале навверное подпортил, но то как он с севильей вые6ал жука в финале ле - на века нахуй ададахаххахахаха

    (ответить)

  4. iskander8sg 27.04.2022 11:30 # iskander8sg
    https://youtu.be/eesPXO49Wr0
    https://youtu.be/fq4xgu8A56w
    #fapl-music.

    (ответить)

  5. thegodfather 27.04.2022 11:30 # thegodfather
    27.04.2022 11:26 #
    sausage

    У тощих и длинных обычно большой)

    Источник: http://fapl.ru/posts/92820/?c=1#c7551976

    (ответить)

  6. thegodfather 27.04.2022 11:28 # thegodfather
    У гейсенала все по классике. Игроки, которые покидают клуб сразу выигрывают трофеи, даже с бетисом.
    Понятно, почему беллерин не хочет возвращатся.

    (ответить)

  7. selta 27.04.2022 11:27 # selta
    что с волеркой? жив ли?
    либо погиб в ходе спецопераций на украине?

    (ответить)

  8. thegodfather 27.04.2022 11:21 # thegodfather
    https://t.me/uniannet/50323

    Вуахааахаааа

    (ответить)

  9. liverputin 27.04.2022 11:17 # liverputin
    как же заебииись болеть за Королей и Владимира Путина + симпатизировать Ливерпулю и обсыкать проебальси
    Аууууфььь

    (ответить)

  10. ian 27.04.2022 11:16 # ian
    Если Клопп выиграет ЛЧ или АПЛ, то заслуживает спокойно себе тренировать сборную.

    (ответить)

  11. mufc1994 27.04.2022 11:09 # mufc1994
    Сможет ли огромный жёлтый хрен вильярреала сегодня победить юргена? Вот в чем вопрос

    (ответить)

  12. thegodfather 27.04.2022 11:05 # thegodfather
    https://t.me/c/1233777422/27277

    Вуахахаааа

    (ответить)

  13. roberto-89 27.04.2022 10:54 # roberto-89
    Королевы сосут под шконкой пхихихихихихихихихихиххиихиххихи мочестыр сытей из обоссанного мочестыра обоссана по самые гланды пхихихихихихи

    (ответить)

  14. liverputin 27.04.2022 10:51 # liverputin
    Короли на троне!
    Хохлы на страпоне
    Хехехехехехехехеехехехехехехехеехех

    (ответить)

  15. roberto-89 27.04.2022 10:49 # roberto-89
    Смотрите что бы не обосралась ваша лысая шарлатанка в ответном матче от Реала пхехехехехехехехехехехехехехе Сытей на страпоне обоссаны пхихихихихихихихихихихииххиихиххихихихихихихихииххихиихихихиххи

    (ответить)

  16. superglor 27.04.2022 10:34 # superglor
    Саф возглавил МЮ в 1986 году.

    Ставя беспрецендетные трансферные рекорды, он выиграл первую ЛЧ только спустя 13 лет, на дичайшем отскоке в добавленное время.

    Второго случая пришлось ждать еще 9 лет и тут уже скользкая псина Терри подарила ему еще одну чашку.

    Итого 2 случайные ЛЧ за 25 лет, имея миллиарды и отсосы.

    А у Сити только миллиарды, так что наберитесь терпения, мы стараемся.

    (ответить)

  17. slash-lfc 27.04.2022 10:29 # slash-lfc
    Бля как же зае6ись болеть за КОРОЛЕЙ и калбасу одновременно

    (ответить)

  18. roberto-89 27.04.2022 10:11 # roberto-89
    Суки просто ноль пхихехехехехехехех 0 ЛЧ пхехехехехехехе миллиарды вложений но все равно 00000 ЛЧ пхихихихихихихихихихихи королевы на страпоне пхихихихихихихихихиихихихихихихихихихихихихихихихихихи

    (ответить)

  19. vagifspurs 27.04.2022 10:11 # vagifspurs
    В синем небе тонут звезды,
    На деревьях вьются гнезда.
    И ответ мой кто-то спрятал,
    На вопрос, почему мне так отлично?

    (ответить)

  20. superglor 27.04.2022 10:10 # superglor
    Болеем сегодня за достойную команду - за Вильярреал.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: