Анонс матча "Ливерпуль" — "Вильярреал"

В домашнем противостоянии с "Вильярреалом" в среду вечером "Ливерпуль" постарается сделать шаг к своему третьему финалу Лиги Чемпионов за последние пять лет.

За месяц до окончания сезона "Ливерпуль" продолжает претендовать на все четыре доступных трофея, причем Кубок Лиги "красные" уже выиграли, а в Кубке Англии достигли финала.



Однако "Вильярреал" видится той самой банановой кожурой, на которой фаворит может поскользнуться. Именно это произошло с "Ювентусом" и "Баварией", которых команда Унаи Эмери выбила из Лиги Чемпионов в предыдущих раундах плей-офф.



К слову именно Эмери, когда тот возглавлял "Севилью", Юрген Клопп проиграл финал Лиги Европы в своем первом сезоне работы с "Ливерпулем" (2015/16).



"Я давно не вспоминал о том финале. То был важный момент. Тем вечером я сказал, что мы вернемся сильнее, и мы это сделали. С тем поражением было тяжело смириться. То был матч номер 64 в сезоне, тяжелом сезоне", — вспомнил Клопп на пресс-конференции.



- Прежде "Ливерпуль" и "Вильярреал" встречались только дважды в еврокубках — в полуфинале Лиги Европы сезона 2015/16, когда каждая команда победила дома, однако по сумме двух матчей верх взяли "красные", затем уступив в финале "Севилье" Эмери.



- После победы 1:2 над "Эвертоном" в августе 2005 "Вильярреал" ни разу не выиграл в восьми последних выездах в Англию во всех турнирах (3 ничьи, 5 поражений).



- За свою тренерскую карьеру Эмери пять раз противостоял "Ливерпулю", и в этих матчах было забито 26 голов (в среднем 5.2 за матч). В каждом из пяти забивали обе команды.



- "Ливерпуль" достиг 1/2 финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов в 12-й раз в своей истории, и это совместный с "Манчестер Юнайтед" рекорд среди английских команд. В 11 предыдущих попытках "красные" девять раз затем выходили в финал.



- Четыре из пяти последних полуфиналов "Вильярреала" в еврокубках были против английских команд.



- Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено отдал четыре результативные передачи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — только у трех игроков "ассистов" больше.



- Только в сезоне 2017/18 (10) нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху удалось забить голов в Лиге Чемпионов больше, чем в этом (8).



- Со старта сезона 2009/10 Эмери выходил победителем в 84% противостояний в плей-офф еврокубков (31/37). Только у Зинедина Зидана этот показатель выше (88%).



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, пропустивший два последних матча с травмой стопы, не успевает восстановиться к среде, но остальные игроки в полно здравии.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция