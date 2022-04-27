"Арсенал" узнал цену за Абрахэма

"Рома" установила цену в 80 миллионов евро (68 млн. фунтов) за нападающего Тэмми Абрахэма, которого хочет заполучить "Арсенал".

Рискуя остаться по окончании этого сезона только с Габриэлем Мартинелли впереди, "Арсенал" собирается приобрести сразу двух нападающих в летнее трансферное окно.



Во главе шорт-листа "канониров" по укреплению этой позиции находятся Габриэль Жезус из "Манчестер Сити" и как раз Абрахэм, которого "Рома" только прошлым летом купила у "Челси" за 34 млн. фунтов.



Как сообщает Football.London, "Рома" не желает терять 24-летнего англичанина, поэтому назначила за своего бомбардира внушительную цену в 68 млн. фунтов.



Примечательно, что именно на 68 млн. фунтов установлена стоимость обратного выкупа Абрахэма "Челси", но воспользоваться этой опцией "синие" смогут только с 2023 года.