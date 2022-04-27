Клопп исключает недооценку "Вильярреала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда не допустит недооценки "Вильярреала" в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

На пути в полуфинал Лиги Чемпионов "Вильярреал" выбил "Ювентус" и "Баварию", и Клопп догадывается, что два этих европейских гранда недостаточно серьезно отнеслись к подопечным Унаи Эмери.



Клопп уверен, что его команда не наступит на эти грабли. Юрген отлично понимает, как сильно "Вильярреал" хочет впервые в своей истории выйти в финал Лиги Чемпионов.



"Быть в полуфинале — это нечто абсолютно особенное, это безумие. Нас ждет матч огромной важности. Так много тренеров, так много игроков трудятся в поте лица всю свою жизнь и не получают шанса хотя бы приблизиться к полуфиналу Лиги Чемпионов, поэтому мы должны ценить это и наслаждаться этим".



"Нам противостоит очень сложный оппонент. Если быть на 100% честным, они созданы для этого соревнования. У них очень хорошо поставлена игра. Возможно, в двух предыдущих раундах у них было небольшое преимущество. Возможно, "Юве" или "Бавария" недооценили их, но этого никогда не случится с нами. Без шансов — этого небольшого преимущества уже не будет".



"Однако у них все равно очень хорошая футбольная команда, которая вдобавок хочет войти в историю. Они еще никогда не добирались до финала, так что это было бы огромное достижение для "Вильярреала". Но для нас это столь же важно", — цитирует Клоппа The Guardian.