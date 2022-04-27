"Вулверхэмптон" нацелился на Гонсалу Гедеша

"Вулверхэмптон" собирается приобрести нападающего "Валенсии" Гонсалу Гедеша грядущим летом.

В этом сезоне Премьер-Лиги "волки" забили только 33 гола — меньше всех в верхней половине таблицы и даже меньше находящегося в зоне вылета "Эвертона".



Поэтому приглашение нападающего является приоритетом для клуба с Молинью" на ближайшее трансферной окно.



Высокое место в списке целей "Вулверхэмптона" занимает Гедеш, который способен сыграть как нападающего, так и вингера. Гонсалу доступен для трансфера примерно за 15 миллионов фунтов.



В "Валенсии" у Гедеша остается только один год по контракту, вдобавок агентом 25-летнего португальца выступает Жорже Мендеш, имеющий тесные связи с "волками", что упрощает процесс переговоров.



В этом сезоне Гедеш забил 11 голов в отдал шесть результативных передач в 31 матче Ла Лиги.