"Вулверхэмптон" нацелился на Гонсалу Гедеша
"Вулверхэмптон" собирается приобрести нападающего "Валенсии" Гонсалу Гедеша грядущим летом.
В этом сезоне Премьер-Лиги "волки" забили только 33 гола — меньше всех в верхней половине таблицы и даже меньше находящегося в зоне вылета "Эвертона".
Поэтому приглашение нападающего является приоритетом для клуба с Молинью" на ближайшее трансферной окно.
Высокое место в списке целей "Вулверхэмптона" занимает Гедеш, который способен сыграть как нападающего, так и вингера. Гонсалу доступен для трансфера примерно за 15 миллионов фунтов.
В "Валенсии" у Гедеша остается только один год по контракту, вдобавок агентом 25-летнего португальца выступает Жорже Мендеш, имеющий тесные связи с "волками", что упрощает процесс переговоров.
В этом сезоне Гедеш забил 11 голов в отдал шесть результативных передач в 31 матче Ла Лиги.
27.04.2022 07:00
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