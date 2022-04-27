Гвардиола: "Отправимся в Мадрид за победой"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда отправится в гости к "Реалу" на следующей неделе за победой.

"Сити" и "Реал" устроили настоящий футбольный спектакль в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов, забив семь голов на двоих.



Домашняя победа 4:3 означает, что в Мадриде "горожанам" будет достаточно и ничьей, однако Гвардиола не хочет, чтобы его команда изменяла своим атакующим повадкам.



"Это был великолепный матч для обеих команд. Мы сделали много хороших вещей. К сожалению, мы пропустили голы и не смогли забить больше".



"Мы провели великолепный матч против невероятной команды. Думаю, в первом тайме мы сами давали им возможности отыграться. Обычно мы играем надежно. Кроме того, у них очень хороший и сильный прессинг. Мы так гордимся своей игрой. Однако важно выйти в финал. Мы отправимся в Мадрид за победой".



"Мы вылетели из Лиги Чемпионов от "Тоттенхэма", когда Льоренте сыграл рукой. Сегодня была рука Лапорта. Так бывает. Мы лишь можем играть в свой футбол. "Реал" обладает таким мастерством, которое позволяет им наказывать тебя".



"Учитывая то, что мы делали с мячом из мяча, создавая момент за моментом, о большем я и просить не могу. Я сказал игрокам, чтобы они отдохнули. Сейчас самое важное — матч с "Лидсом", после чего мы отправимся в Мадрид за победой".



"Обе команды хотят атаковать и обладают мастерством, чтобы играть в футбол. Футбол — это великолепный спектакль. Поздравляю Карло (Анчелотти) и его команду, они так хороши. В то же время мы убедились, что мы можем играть на столь высокой стадии", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.