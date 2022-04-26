"Сити" победил "Реал" в матче с семью голами
"Манчестер Сити" выиграл первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала", устроив на пару с соперником настоящую голевую феерию — 4:3.
По сравнению с победой 5:1 над "Уотфордом" в субботу в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Жоау Канселу, Фернандиньо, Джека Грилиша и Рахима Стерлинга появились Джон Стоунс, Бернарду Силва, Рияд Махрез и Фил Фоден.
Матч на "Этихад" начался с супербыстрого гола. Уже на второй минуте Махрез, словно рукой, набросил мяч к дальней штанге, где Кевин Де Брюйне опередил защитника и головой поразил ворота — 1:0.
За супербыстрым последовал просто быстрый гол. На 11-й минуте Де Брюйне с левого фланга выполнил передачу в штрафную, где Габриэль Жезус выиграл борьбу внизу у защитника, развернулся на 180 градусов и вторым касанием отправил мяч в ворота — 2:0.
"Сити" полностью доминировал над соперником. Каждая атака хозяев таила в себе опасность для гостей, которые были шокированы столь неожиданным началом матча.
На 25-й минуте "Реалу" впервые удалось напрячь чужую оборону. Пытаясь прервать передачу соперника внутри штрафной, Рубен Диаш направил мяч в штангу своих ворот. Правда, лайнсмен уже зафиксировал офсайд.
Гости стали раскрываться, от чего у хозяев стало появляться свободное пространство. Это позволило "горожанам" создать два 100-процентных момента в результате быстрых атак, но ни Махрез, ни Фоден в створ не попали.
"Сити" свои моменты не использовал и на 33-й минуте был за это наказан. Ферлан Менди выполнил не самый опасный прострел, однако Карим Бензема смог опередить Александра Зинченко и с касанием штанги поразил ворота — 2:1.
Хозяева чуть приуныли после гола Бензема, но к концу первого тайма восстановили давление и очень мощно начали второй тайм — сразу с голевого момента, но удар Махреза пришелся в штангу, а добивание Фодена заблокировал защитник.
Тем не менее, на 53-й минуте третий гол "горожан" все-таки случился. Вышедший на замену еще в первом тайме Фернандиньо навесил с правого фланга на линию вратарской, а Фоден пробил головой — 3:1.
Ответ "Реала" последовал спустя две минуты. Винисиус на левом фланге роскошным финтом ушел от Фернандиньо, ворвался в штрафную по левому краю и отправил мяч в дальний угол ворот — 3:2.
Далее команды попеременно владели инициативой. "Сити" отрезками атаковал, но и отрезками был вынужден немало обороняться.
А на 74-й минуте хозяева восстановили комфортный перевес в счете. Тони Кроос отправил Зинченко в нокдаун на границе своей штрафной, но мяч подхватил Силва, просочился внутрь площадки и неожиданно для Тибо Куртуа пробил в ближний угол ворот — 4:2.
Далее "горожане" чуть остепенились, но за 10 минут до окончания основного времени Эмерик Лапорт нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, а Бензема в стиле Паненки исполнил назначенный пенальти — 4:3.
"Сити" очень хотел забить еще один гол, но сделать этого не смог, хотя пару возможностей имел.
"Сити" победил, но победил с перевесом всего в один гол — разница в счете могла бы быть гораздо больше, учитывая значительный перевес "горожан" по опасным моментам. Теперь все решится в ответной встрече в Мадриде на следующей неделе.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 4:3 (2:1)
Голы: Де Брюйне 2, Жезус 11, Фоден 53, Силва 74 — Бензема 33, 82 (пен), Винисиус 55.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Диаш, Стоунс (Фернандиньо 36), Силва, Родри, Махрез, Де Брюйне, Жезус (Стерлинг 83), Фоден.
"Реал": Куртуа, Менди, Алаба (Начо 45), Милитао, Карвахаль, Модрич (Себальос 79), Кроос, Вальверде, Родриго (Камавинга 70), Бензема, Винисиус (Асенсио 88).
Предупреждения: Лапорт — Начо.
26.04.2022 23:55
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Последние комментарии:
Хахахаха хахахаха
ой как зеабись ой как физдато
пенсы лахи сидят обсуждают тролят
но их клуб говно за бортом
меня это пздц как вставляет хахахаха
(ответить)
Даже от слабейшего реала получили за шиворот 3 гола. Еба днины ебаные
(ответить)
У Реала чемпик в кармане, могут хоть резервом выйти в ЛОЛ лиге. У Сити с Ливерпулем одни финалы.)
(ответить)
счет должен был быть 7-3 или 8-3
с топовым напом забили бы все
(ответить)
Ты,
ты ты И ты! Идите Нахххх отсюдо
хахахаха пенсы сье бались лахи
(ответить)
Английский финал конечно было бы збс братишки )))))))
(ответить)
А нам пох кого в финале ебать. YNWA!
(ответить)
Пенсы вы можете сье батся идите нах с сайта
(ответить)
Говорят, Озар очень сильно повлиял на игру Реала.)
(ответить)
Если дома пропустили трешку , то на бернабеу сито просто изнасилуют пхиихихихихихихихихихихихихихихихихихииххихихихихиихихихихихихихих
(ответить)
+3 было бы заебись
КОРОЛИ!!!
(ответить)
зовите сруманка - снова как он любит пасру колоритно ему в ротозей раза три жидким калом после того как предварительно вылижет мне гениталии
эй истонский пидарас чо с ебалой? ахахахахах
НОЛЬ ЛЧ НОЛЬ НОЛЬ
глотай гавно дырявый куколд ахахахахахахах
(ответить)
В итоге соснули Пенсы хахахаха
(ответить)
Мертвый Реал дырявит сито. КОРОЛИ!
(ответить)
Шарлатан истеричка сука хуесос
(ответить)
Пропустить 3 гола от дохлого Реала это просто позор пхихихихихихихиихих
(ответить)
скадримс, сюда если хочешь перенесу диалог.
27.04.2022 00:02 #
skydreams
а ну ты важность учитываешь, тогда ладно. я просто учитываю моменты в матче
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27.04.2022 00:04 # удалить
thegodfather
ну забить 4 из столько моментов имхо это норм...это все-таки лч и полифинал.
ты что хотел, чтобы они забили 7 голов в полуфинале и выиграли 7-3? ну бред же....
они норм реализовали, дефолтно для них и дефолтно дл футбола вцелом
Источник: http://fapl.ru/posts/92805/?c=1#c7551730
(ответить)
Все же победа и хорошая игра впереди. В защите были определенные проблемы. Матч понравился. Ждем в ответке такую же яркую игру.
(ответить)
ощущение, как будто короли проиграли... ебаный среал
(ответить)
Карим Бензема оформив дубль,доказал что МС на голову выше Членси.
Пенсы шарамыги вот вам факт на ваши еблойды
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