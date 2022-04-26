"Сити" победил "Реал" в матче с семью голами

"Манчестер Сити" выиграл первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала", устроив на пару с соперником настоящую голевую феерию — 4:3.

По сравнению с победой 5:1 над "Уотфордом" в субботу в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Жоау Канселу, Фернандиньо, Джека Грилиша и Рахима Стерлинга появились Джон Стоунс, Бернарду Силва, Рияд Махрез и Фил Фоден.



Матч на "Этихад" начался с супербыстрого гола. Уже на второй минуте Махрез, словно рукой, набросил мяч к дальней штанге, где Кевин Де Брюйне опередил защитника и головой поразил ворота — 1:0.



За супербыстрым последовал просто быстрый гол. На 11-й минуте Де Брюйне с левого фланга выполнил передачу в штрафную, где Габриэль Жезус выиграл борьбу внизу у защитника, развернулся на 180 градусов и вторым касанием отправил мяч в ворота — 2:0.



"Сити" полностью доминировал над соперником. Каждая атака хозяев таила в себе опасность для гостей, которые были шокированы столь неожиданным началом матча.



На 25-й минуте "Реалу" впервые удалось напрячь чужую оборону. Пытаясь прервать передачу соперника внутри штрафной, Рубен Диаш направил мяч в штангу своих ворот. Правда, лайнсмен уже зафиксировал офсайд.



Гости стали раскрываться, от чего у хозяев стало появляться свободное пространство. Это позволило "горожанам" создать два 100-процентных момента в результате быстрых атак, но ни Махрез, ни Фоден в створ не попали.



"Сити" свои моменты не использовал и на 33-й минуте был за это наказан. Ферлан Менди выполнил не самый опасный прострел, однако Карим Бензема смог опередить Александра Зинченко и с касанием штанги поразил ворота — 2:1.



Хозяева чуть приуныли после гола Бензема, но к концу первого тайма восстановили давление и очень мощно начали второй тайм — сразу с голевого момента, но удар Махреза пришелся в штангу, а добивание Фодена заблокировал защитник.



Тем не менее, на 53-й минуте третий гол "горожан" все-таки случился. Вышедший на замену еще в первом тайме Фернандиньо навесил с правого фланга на линию вратарской, а Фоден пробил головой — 3:1.



Ответ "Реала" последовал спустя две минуты. Винисиус на левом фланге роскошным финтом ушел от Фернандиньо, ворвался в штрафную по левому краю и отправил мяч в дальний угол ворот — 3:2.



Далее команды попеременно владели инициативой. "Сити" отрезками атаковал, но и отрезками был вынужден немало обороняться.



А на 74-й минуте хозяева восстановили комфортный перевес в счете. Тони Кроос отправил Зинченко в нокдаун на границе своей штрафной, но мяч подхватил Силва, просочился внутрь площадки и неожиданно для Тибо Куртуа пробил в ближний угол ворот — 4:2.



Далее "горожане" чуть остепенились, но за 10 минут до окончания основного времени Эмерик Лапорт нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, а Бензема в стиле Паненки исполнил назначенный пенальти — 4:3.



"Сити" очень хотел забить еще один гол, но сделать этого не смог, хотя пару возможностей имел.



"Сити" победил, но победил с перевесом всего в один гол — разница в счете могла бы быть гораздо больше, учитывая значительный перевес "горожан" по опасным моментам. Теперь все решится в ответной встрече в Мадриде на следующей неделе.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 4:3 (2:1)



Голы: Де Брюйне 2, Жезус 11, Фоден 53, Силва 74 — Бензема 33, 82 (пен), Винисиус 55.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Диаш, Стоунс (Фернандиньо 36), Силва, Родри, Махрез, Де Брюйне, Жезус (Стерлинг 83), Фоден.



"Реал": Куртуа, Менди, Алаба (Начо 45), Милитао, Карвахаль, Модрич (Себальос 79), Кроос, Вальверде, Родриго (Камавинга 70), Бензема, Винисиус (Асенсио 88).



Предупреждения: Лапорт — Начо.