"Сити" победил "Реал" в матче с семью голами

Фил Фоден и Бернарду Силва "Манчестер Сити" выиграл первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала", устроив на пару с соперником настоящую голевую феерию — 4:3.

По сравнению с победой 5:1 над "Уотфордом" в субботу в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Жоау Канселу, Фернандиньо, Джека Грилиша и Рахима Стерлинга появились Джон Стоунс, Бернарду Силва, Рияд Махрез и Фил Фоден.

Матч на "Этихад" начался с супербыстрого гола. Уже на второй минуте Махрез, словно рукой, набросил мяч к дальней штанге, где Кевин Де Брюйне опередил защитника и головой поразил ворота — 1:0.

За супербыстрым последовал просто быстрый гол. На 11-й минуте Де Брюйне с левого фланга выполнил передачу в штрафную, где Габриэль Жезус выиграл борьбу внизу у защитника, развернулся на 180 градусов и вторым касанием отправил мяч в ворота — 2:0.

"Сити" полностью доминировал над соперником. Каждая атака хозяев таила в себе опасность для гостей, которые были шокированы столь неожиданным началом матча.

На 25-й минуте "Реалу" впервые удалось напрячь чужую оборону. Пытаясь прервать передачу соперника внутри штрафной, Рубен Диаш направил мяч в штангу своих ворот. Правда, лайнсмен уже зафиксировал офсайд.

Гости стали раскрываться, от чего у хозяев стало появляться свободное пространство. Это позволило "горожанам" создать два 100-процентных момента в результате быстрых атак, но ни Махрез, ни Фоден в створ не попали.

"Сити" свои моменты не использовал и на 33-й минуте был за это наказан. Ферлан Менди выполнил не самый опасный прострел, однако Карим Бензема смог опередить Александра Зинченко и с касанием штанги поразил ворота — 2:1.

Хозяева чуть приуныли после гола Бензема, но к концу первого тайма восстановили давление и очень мощно начали второй тайм — сразу с голевого момента, но удар Махреза пришелся в штангу, а добивание Фодена заблокировал защитник.

Тем не менее, на 53-й минуте третий гол "горожан" все-таки случился. Вышедший на замену еще в первом тайме Фернандиньо навесил с правого фланга на линию вратарской, а Фоден пробил головой — 3:1.

Ответ "Реала" последовал спустя две минуты. Винисиус на левом фланге роскошным финтом ушел от Фернандиньо, ворвался в штрафную по левому краю и отправил мяч в дальний угол ворот — 3:2.

Далее команды попеременно владели инициативой. "Сити" отрезками атаковал, но и отрезками был вынужден немало обороняться.

А на 74-й минуте хозяева восстановили комфортный перевес в счете. Тони Кроос отправил Зинченко в нокдаун на границе своей штрафной, но мяч подхватил Силва, просочился внутрь площадки и неожиданно для Тибо Куртуа пробил в ближний угол ворот — 4:2.

Далее "горожане" чуть остепенились, но за 10 минут до окончания основного времени Эмерик Лапорт нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, а Бензема в стиле Паненки исполнил назначенный пенальти — 4:3.

"Сити" очень хотел забить еще один гол, но сделать этого не смог, хотя пару возможностей имел.

"Сити" победил, но победил с перевесом всего в один гол — разница в счете могла бы быть гораздо больше, учитывая значительный перевес "горожан" по опасным моментам. Теперь все решится в ответной встрече в Мадриде на следующей неделе.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 4:3 (2:1)

Голы: Де Брюйне 2, Жезус 11, Фоден 53, Силва 74 — Бензема 33, 82 (пен), Винисиус 55.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Диаш, Стоунс (Фернандиньо 36), Силва, Родри, Махрез, Де Брюйне, Жезус (Стерлинг 83), Фоден.

"Реал": Куртуа, Менди, Алаба (Начо 45), Милитао, Карвахаль, Модрич (Себальос 79), Кроос, Вальверде, Родриго (Камавинга 70), Бензема, Винисиус (Асенсио 88).

Предупреждения: Лапорт — Начо.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2022 23:55

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  1. v-0987654321 27.04.2022 00:22 # v-0987654321
    Хахахаха хахахаха

    ой как зеабись ой как физдато
    пенсы лахи сидят обсуждают тролят
    но их клуб говно за бортом
    меня это пздц как вставляет хахахаха

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  2. beatles-red 27.04.2022 00:15 # beatles-red
    Даже от слабейшего реала получили за шиворот 3 гола. Еба днины ебаные

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  3. ian 27.04.2022 00:15 # ian
    У Реала чемпик в кармане, могут хоть резервом выйти в ЛОЛ лиге. У Сити с Ливерпулем одни финалы.)

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  4. superperez101 27.04.2022 00:14 # superperez101
    счет должен был быть 7-3 или 8-3
    с топовым напом забили бы все

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  5. v-0987654321 27.04.2022 00:13 # v-0987654321
    Ты,
    ты ты И ты! Идите Нахххх отсюдо

    хахахаха пенсы сье бались лахи

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  6. roberto-89 27.04.2022 00:12 # roberto-89
    Английский финал конечно было бы збс братишки )))))))

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  7. zaeba1l 27.04.2022 00:11 # zaeba1l
    А нам пох кого в финале ебать. YNWA!

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  8. v-0987654321 27.04.2022 00:10 # v-0987654321
    Пенсы вы можете сье батся идите нах с сайта

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  9. ian 27.04.2022 00:09 # ian
    Говорят, Озар очень сильно повлиял на игру Реала.)

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  10. roberto-89 27.04.2022 00:09 # roberto-89
    Если дома пропустили трешку , то на бернабеу сито просто изнасилуют пхиихихихихихихихихихихихихихихихихихииххихихихихиихихихихихихихих

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  11. englandonelove 27.04.2022 00:07 # englandonelove
    +3 было бы заебись
    КОРОЛИ!!!

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  12. frisby 27.04.2022 00:06 # frisby
    зовите сруманка - снова как он любит пасру колоритно ему в ротозей раза три жидким калом после того как предварительно вылижет мне гениталии
    эй истонский пидарас чо с ебалой? ахахахахах
    НОЛЬ ЛЧ НОЛЬ НОЛЬ
    глотай гавно дырявый куколд ахахахахахахах

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  13. v-0987654321 27.04.2022 00:06 # v-0987654321
    В итоге соснули Пенсы хахахаха

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  14. dexter 27.04.2022 00:06 # dexter
    Мертвый Реал дырявит сито. КОРОЛИ!

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  15. chr1s8rown 27.04.2022 00:06 # chr1s8rown
    Шарлатан истеричка сука хуесос

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  16. roberto-89 27.04.2022 00:05 # roberto-89
    Пропустить 3 гола от дохлого Реала это просто позор пхихихихихихихиихих

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  17. thegodfather 27.04.2022 00:05 # thegodfather
    скадримс, сюда если хочешь перенесу диалог.

    27.04.2022 00:02 #
    skydreams

    а ну ты важность учитываешь, тогда ладно. я просто учитываю моменты в матче
    (ответить)

    27.04.2022 00:04 # удалить
    thegodfather

    ну забить 4 из столько моментов имхо это норм...это все-таки лч и полифинал.
    ты что хотел, чтобы они забили 7 голов в полуфинале и выиграли 7-3? ну бред же....
    они норм реализовали, дефолтно для них и дефолтно дл футбола вцелом

    Источник: http://fapl.ru/posts/92805/?c=1#c7551730

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  18. high-malvern 27.04.2022 00:04 # high-malvern
    Все же победа и хорошая игра впереди. В защите были определенные проблемы. Матч понравился. Ждем в ответке такую же яркую игру.

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  19. skydreams 27.04.2022 00:04 # skydreams
    ощущение, как будто короли проиграли... ебаный среал

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  20. v-0987654321 27.04.2022 00:03 # v-0987654321
    Карим Бензема оформив дубль,доказал что МС на голову выше Членси.

    Пенсы шарамыги вот вам факт на ваши еблойды

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