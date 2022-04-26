Тухель попросит купить ему двух защитников

Главный тренер "Челси" Томас Тухель попросит новых владельцев клуба купить ему двух защитников грядущим летом.

На днях стало известно, что лидер обороны "Челси" Антонио Рюдигер уже согласовал четырехлетний контракт с "Реалом".



Ожидается, что покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом в конце сезона и Андреас Кристенсен, которого желает видеть у себя "Барселона".



Наконец, "синие" могут лишиться Сесара Аспиликуэты, но независимо от судьбы своего испанского капитана Тухель планирует обзавестись двумя новыми защитниками в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.



Целью номер один "Челси" по укреплению центра обороны с прошлого лета остается Жюль Кунде, а вот со вторым защитником возможны варианты. Свен Ботман из "Лилля", Пау Торрес из "Вильярреала", Натан Аке из "Манчестер Сити" могут привлечь интерес Тухеля.



Проблема лишь в том, что пока все трансферные планы "Челси" заморожены. Лондонский клуб не может совершать приобретения или продажи, как и не может продлевать контракты с имеющимися игрока, пока клуб не обретет новых владельцев. Тухелю остается надеяться, что эта ситуация разрешится как можно скорее.