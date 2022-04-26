Беллерин не хочет возвращаться в "Арсенал"

Принадлежащий "Арсеналу" защитник Эктор Беллерин планирует остаться в "Реал Бетис" насовсем.

Погрязнув в травмах и потеряв мотивацию к выступлению за "Арсенал", Беллерин попросился в аренду в "Реал Бетис" прошлым летом.



Переезд в Севилью определено пошел Эктору на пользу. При помощи "канонира" "Реал Бетис" выиграл Кубок Испании в минувший уикенд и все еще сражается за путевку в Лигу Чемпионов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 27-летний испанец счастлив в "Реал Бетис" и хочет заключить постоянный контракт с клубом Ла Лиги.



Добавим, Беллерин прибыл в "Арсенал" в 2011 году, а за первую команду дебютировал в сентябре 2013. С тех пор Эктор сыграл 239 матчей за "канониров". По всей видимости, это количество уже не изменится.