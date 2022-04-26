Скоулз назвал карьеру Погба в МЮ "большим разочарованием"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "большим разочарованием" карьеру полузащитника Поля Погба в клубе с "Олд Траффорд".

Сейчас уже не остается никаких сомнений, что в конце сезона Погба покинет "Юнайтед" свободным агентом. Поль так и не смог реализовать свой потенциал с момента возвращения на "Олд Траффорд" в статусе самого дорогого игрока мира шесть лет назад.



Скоулз не может это объяснить, но ожидает, что в своем новом клубе 29-летний француз будет показывать свою лучшую игру.



"Я помню этого парня, еще когда он был ребенком в клубе, и у него есть абсолютно все, что ты хочешь видеть в футболисте и игроке центра поля".



"Он силен физически, он может бегать. Я просто не думаю, что у него когда-либо получалось учиться как футболисту, потому что он совершает те же самые ошибки снова и снова".



"Это расстраивает. Похоже на то, что он уходит. Он отправится куда-нибудь, где о не позаботится тренер, и я думаю, он будет очень успешен, как был в "Ювентусе". По какой-то причине в "Манчестер Юнайтед" у него не получилось. Это большое разочарование. По сборной Франции вы видите, на что он способен".



"Люди предвзято к нему относятся. Он славный парень, он хочет трудиться и учиться. Надеюсь, у него все сложится на новом месте. Все мы знаем, что он обладает мастерством и талантом, чтобы быть игроком мирового уровня", — цитирует Скоулза The Independent.