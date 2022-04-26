Ливраменто вернется в 2023 году

Правый защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто получил травму крестообразных связок колена и теперь вернется на футбольное поле только в следующем календарном году.

Ливраменто только прошлым летом присоединился к "Саутгемптону", покинув родной "Челси". Тино очень ярко выглядел в этом сезоне, и о нем даже заговорили как о кандидате на поездку на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Англии.



Однако в минувшее воскресенье с Ливраменто приключилась беда. В выездном матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (2:2) 19-летний англичанин, опцию обратного выкупа которого сохраняет "Челси", получил тяжелейшую травму.



Боль была настолько сильна, что Ливраменто даже потребовалась кислородная маска. Сейчас Тино готовится к операции, которая будет проведена, как только опухлость в области колена пройдет.



Как сообщает Daily Mail, Ливраменто отводят на восстановление около восьми-девяти месяцев. Это означает, что Тино пропустит концовку этого сезона и половину следующего.