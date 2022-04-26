Жоржиньо: "Челси" будет не хватать Рюдигера"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что Антонио Рюдигер станет большой потерей для его команды.

Еще в минувший уикенд поступило подтверждение, что Рюдигер покинет "Челси" в конце сезона. Немецкий защитник уже согласовал четырехлетний контракт с "Реалом", куда он отправится свободным агентом.



Эта новость расстраивает Жоржиньо, который лишается хорошего друга, а команда — ключевого игрока и авторитета в раздевалке.



"Он здесь давно, и если он уйдет, нам будет его не хватать".



"Мы говорим о большой личности, и он был очень полезен для нас. Мы провели удивительное время вместе — он мой хороший друг, и каждый в клубе, конечно, будет скучать не по нему, не только я", — сообщил Жоржиньо Sky Sports.