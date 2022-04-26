Кокелен: "Приедем на "Энфилд" не для того, чтобы только полюбоваться"

Франсис Кокелен Полузащитник "Вильярреала" Франсис Кокелен предупредил "Ливерпуль", что его команда собирается дать бой фавориту в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Присутствие "Вильярреала" в полуфинале элитного европейского турнира может показаться удивительным само по себе, но еще удивительнее, что по пути сюда подопечные Унаи Эмери выбили "Ювентус" и "Баварию".

Эти успехи придают уверенности Кокелену и партнерам. Экс-игрок "Арсенала" уверяет, что в среду "Вильярреал" приедет на "Энфилд" не на экскурсию.

"Ливерпуль" сильнее, чем "Бавария". Они, наверное, прессингуют лучше всех в Европе. Сложно понять, в чем их слабость. Они сильны во всех линиях, их крайние защитники могут играть как нападающие, а в лице Салаха и Мане они обладают игроками, которые каждый год сражаются за "Золотой мяч".

"А сейчас они вдобавок купили Луиса Диаса, который освоился в команде, словно он там уже пять лет. Нам будет сложно, но мы уверены в себе, потому что мы выбили "Баварию" и "Ювентус". У себя в голове мы мечтаем достичь финала Лиги Чемпионов, и мы приедем на "Энфилд" не для того, чтобы только полюбоваться", — цитирует Кокелена Daily Mail.


Метки Вильярреал, Кокелен, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 608

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Последние комментарии:




  1. easports 26.04.2022 19:21 # easports
    оо, нифига Кокелен! я уже и забыл про него, а он вон в полуфинале играть будет! мое почтение Франсис.

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  2. electric 26.04.2022 19:17 # electric
    М-да... Ок

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  3. bangladesh 26.04.2022 19:16 # bangladesh
    сильно сказал, уважаю

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  4. liverpo0ol 26.04.2022 18:08 # liverpo0ol
    Ссыкотно если честно

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