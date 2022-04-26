Клопп: "Эмери — тренер мирового уровня"

Унаи Эмери Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение своим коллегой Унаи Эмери из "Вильярреала".

Уже пройдя "Ювентус" и "Баварию", в 1/2 финала Лиги Чемпионов "Вильярреал" сразится с мечтающем о завоевании всех четырех доступных в сезоне трофеев "Ливерпулем".

И хотя Эмери провалился в "Арсенале", Клопп придерживается самого высокого мнения насчет Унаи, которого, как он считает, невозможно застигнуть врасплох.

"Унаи — одержимый деталями тренер, который готовится ко всем различным ситуациям, что могут возникнуть в матче, и его команда всегда готова исполнить нужный план".

"Он очень, очень хорош. Он умеет по-разному вести игру, по-разному прессинговать, по-разному реагировать на счет".

"Он тренер мирового уровня, и он трудится невероятным образом там".

"Наша задача в том, чтобы максимально усложнить им жизнь, и мы постараемся это сделать по сумме двух матчей", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Вильярреал, Клопп, Ливерпуль, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 26.04.2022 17:54 # halamadrid94
    Тренеришка топ-уровня. Жаль , что сольют нам в финале, если пройдут. А так, если ВДРУГ мы не возьмем ЛЧ , желаю победы подводникам.

    (ответить)

  2. hunter022 26.04.2022 17:23 # hunter022
    Клоп засцал сдался ещё до матча.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: