Клопп: "Эмери — тренер мирового уровня"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение своим коллегой Унаи Эмери из "Вильярреала".
Уже пройдя "Ювентус" и "Баварию", в 1/2 финала Лиги Чемпионов "Вильярреал" сразится с мечтающем о завоевании всех четырех доступных в сезоне трофеев "Ливерпулем".
И хотя Эмери провалился в "Арсенале", Клопп придерживается самого высокого мнения насчет Унаи, которого, как он считает, невозможно застигнуть врасплох.
"Унаи — одержимый деталями тренер, который готовится ко всем различным ситуациям, что могут возникнуть в матче, и его команда всегда готова исполнить нужный план".
"Он очень, очень хорош. Он умеет по-разному вести игру, по-разному прессинговать, по-разному реагировать на счет".
"Он тренер мирового уровня, и он трудится невероятным образом там".
"Наша задача в том, чтобы максимально усложнить им жизнь, и мы постараемся это сделать по сумме двух матчей", — цитирует Клоппа Evening Standard.
26.04.2022 17:00
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Тренеришка топ-уровня. Жаль , что сольют нам в финале, если пройдут. А так, если ВДРУГ мы не возьмем ЛЧ , желаю победы подводникам.
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Клоп засцал сдался ещё до матча.
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