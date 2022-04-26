Клопп: "Эмери — тренер мирового уровня"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение своим коллегой Унаи Эмери из "Вильярреала".

Уже пройдя "Ювентус" и "Баварию", в 1/2 финала Лиги Чемпионов "Вильярреал" сразится с мечтающем о завоевании всех четырех доступных в сезоне трофеев "Ливерпулем".



И хотя Эмери провалился в "Арсенале", Клопп придерживается самого высокого мнения насчет Унаи, которого, как он считает, невозможно застигнуть врасплох.



"Унаи — одержимый деталями тренер, который готовится ко всем различным ситуациям, что могут возникнуть в матче, и его команда всегда готова исполнить нужный план".



"Он очень, очень хорош. Он умеет по-разному вести игру, по-разному прессинговать, по-разному реагировать на счет".



"Он тренер мирового уровня, и он трудится невероятным образом там".



"Наша задача в том, чтобы максимально усложнить им жизнь, и мы постараемся это сделать по сумме двух матчей", — цитирует Клоппа Evening Standard.