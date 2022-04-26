BBC: Рюдигер согласовал четырехлетний контракт с "Реалом"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер полностью согласовал свой переход в "Реал".
В минувшее воскресенье главный тренер "Челси" Антонио Конте поведал, что Рюдигер лично сообщил ему о своем желании покинуть клуб по окончании сезона.
"Синие" бессильны помешать уходу ведущего защитника, поскольку действующий контракт Антонио истекает как раз в конце сезона, а заключать новые сделки лондонский клуб не может из-за санкций.
Еще до введения санкций "Челси" был готов повысить зарплату Рюдигера за пределы 200,000 фунтов в неделю, однако Антонио затребовал внушительные комиссионные для своего агента и бонус за переподписание контракта, что не устроило "синих".
Как сообщает BBC, Рюдигер уже согласовал контракт на четыре года, и сделка будет заключена после прохождения Антонио медобследования. 29-летний игрок сборной Германии сделает это прямо в Лондоне.
26.04.2022 16:00
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хуясе, там Конте вернулся
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