Ван Бастен советует Тен Хагу оставить Роналду в МЮ

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен посоветовал своему соотечественнику Эрику Тен Хагу не выгонять нападающего Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

Согласно появившимся на прошлой неделе слухам, 37-летний Роналду не входит в планы нового главного тренера "Юнайтед" и может покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.



Однако Ван Бастен считает, что Тен Хаг должен не только оставить Роналду, но и продолжать выпускать Криштиану на матчи, если ветеран сохранит свою результативность.



"Если Роналду продолжит играть так, как на прошлой неделе (против "Норвича"), и будет забивать по два-три гола за матч на регулярной основе, тогда ему не нужно будет убирать его из состава".



"Роналду — это игрок, который делает вещи по-своему, но до тех пор, пока он приносит пользу, ты должен давать ему место в команде. Тен Хаг учтет, что он не может требовать от Криштиану Роналду той же работоспособности, как от 18-летнего".



"Конечно, Роналду нужно будет упорно трудиться, но я уверен, что он будет это делать, потому что Тен Хаг, как мне кажется, сможет на него повлиять и заставить играть так, как ему хочется".



"Я дам Эрику один совет: не случай медиа, когда возьмешься за работу там. Ему нужно будет всецело сосредоточиться на своей работе, на тренировках и на команде. Уверен, когда он сделает это, он сможет изменить в "Юнайтед" все", — цитирует Ван Бастена Goal.