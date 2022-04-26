Анонс матча "Манчестер Сити" — "Реал"

Габриэль Жезус Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Реалом".

На предыдущей стадии турнира "Реал" разобрался с "Челси", причем в полуфинал во многом попал благодаря провальной игре "синих" в домашнем матче — тогда испанский гранд победил 1:3.

"Сити" в свою очередь в 1/4 финала превзошел другую команду из Мадрида, "Атлетико". "Горожане" оказались сильнее по сумме двух матчей — 1:0.

"Не нужно и говорить, насколько хорош "Реал". У нас нет никаких шансов, если сравнивать себя с их историей. Их история бесподобна, нам это не изменить, но это будет игра 11 на 11 с одним мячом".

"Мы постараемся быть собой и оказать достойное сопротивление. Нам нужно провести два исключительных матча, чтобы достичь финала", — сообщил на пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

- Это будет седьмая встреча "Сити" и "Реала" в еврокубках. Все шесть предыдущих случились в Лиге Чемпионов, начиная с сезона 2012/13. "Горожане" выиграли обе последних (в сезоне 2019/20).

- "Реал" ни разу не выиграл в трех предыдущих выездах к "Сити" в еврокубках (2 ничьи, 1 поражение).

- Гвардиола в своей тренерской карьере уже дважды выбивал "Реал" из плей-офф Лиги Чемпионов — с "Барселоной" в сезоне 2010/11 и "Сити" в 2019/20.

- "Реал" одержал лишь одну победу в шести последних выездах к английским командам в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 3 поражения) — против "Челси" ранее в апреле.

- Гвардиола и Карло Анчелотти шесть раз противостояли друг другу как тренеры. Испанец одержал три победы в Премьер-Лиге и одну в Кубке Англии (с "Сити" против "Эвертона"), итальянец — две в Лиге Чемпионов (с "Реалом" против "Баварии").

- Анчелотти выиграл 74% своих матчей с "Реалом" в Лиге Чемпионов (26/35), и это лучший показатель среди всех тренеров (20+ матчей с одним клубом).

- Нападающий "Реала" Карим Бензема забил 12 голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, включая хет-трик во время выезда к "Челси".

"Сити" отложит на последний момент решения по защитникам Джону Стоунсу и Кайлу Уолкеру, у которых есть проблемы со здоровьем. Габриэль Жезус может сохранить место в старте после своего покера против "Уотфорда" в минувший уикенд.

Лига Чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. faterlend 26.04.2022 14:21 # faterlend
    Путин присвоил звание «Герой России» депутату Госдумы Адаму Делимханову — «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции».

    Кстати, это тот самый депутат, который в конце февраля пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и тем, кто переведёт видео с его угрозами на русский язык.

    И это тот самый депутат, у которого в 2013 во время драки в Госдуме из пиджака выпал золотой пистолет

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  2. bushwacka 26.04.2022 14:13 # bushwacka
    У Мижахлы какой-то одинокий фанат канистры за щеку принял? Всё таки сжалился над жалкими)))

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  3. meshuggah 26.04.2022 14:05 # meshuggah
    удачи сити в финале с подзалупальной хуетой

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  4. hachidlo 26.04.2022 14:02 # hachidlo
    Ватаны всё вкидывали дезу, мол, Польша зайдёт на территорию Украины и отожмёт себе земель, а на деле Молдавия решила окончательно решить вопрос Преднистровья.
    *много_ходов_очка*

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  5. superglor 26.04.2022 14:02 # superglor
    Короли против королей! Величайший клуб Англии против величайшего клуба Испании. В таком матче должен решаться финал Лиги Чемпионов, но позорные портовые лулерпульцы насосали на абсолютно нечестную жеребьевку полуфиналов. Помним об этом!

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  6. moneycity 26.04.2022 14:00 # moneycity
    Вперёд КОРОЛИ!!!

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  7. mancityman 26.04.2022 14:00 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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