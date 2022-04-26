Анонс матча "Манчестер Сити" — "Реал"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Реалом".

На предыдущей стадии турнира "Реал" разобрался с "Челси", причем в полуфинал во многом попал благодаря провальной игре "синих" в домашнем матче — тогда испанский гранд победил 1:3.



"Сити" в свою очередь в 1/4 финала превзошел другую команду из Мадрида, "Атлетико". "Горожане" оказались сильнее по сумме двух матчей — 1:0.



"Не нужно и говорить, насколько хорош "Реал". У нас нет никаких шансов, если сравнивать себя с их историей. Их история бесподобна, нам это не изменить, но это будет игра 11 на 11 с одним мячом".



"Мы постараемся быть собой и оказать достойное сопротивление. Нам нужно провести два исключительных матча, чтобы достичь финала", — сообщил на пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



- Это будет седьмая встреча "Сити" и "Реала" в еврокубках. Все шесть предыдущих случились в Лиге Чемпионов, начиная с сезона 2012/13. "Горожане" выиграли обе последних (в сезоне 2019/20).



- "Реал" ни разу не выиграл в трех предыдущих выездах к "Сити" в еврокубках (2 ничьи, 1 поражение).



- Гвардиола в своей тренерской карьере уже дважды выбивал "Реал" из плей-офф Лиги Чемпионов — с "Барселоной" в сезоне 2010/11 и "Сити" в 2019/20.



- "Реал" одержал лишь одну победу в шести последних выездах к английским командам в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 3 поражения) — против "Челси" ранее в апреле.



- Гвардиола и Карло Анчелотти шесть раз противостояли друг другу как тренеры. Испанец одержал три победы в Премьер-Лиге и одну в Кубке Англии (с "Сити" против "Эвертона"), итальянец — две в Лиге Чемпионов (с "Реалом" против "Баварии").



- Анчелотти выиграл 74% своих матчей с "Реалом" в Лиге Чемпионов (26/35), и это лучший показатель среди всех тренеров (20+ матчей с одним клубом).



- Нападающий "Реала" Карим Бензема забил 12 голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, включая хет-трик во время выезда к "Челси".



"Сити" отложит на последний момент решения по защитникам Джону Стоунсу и Кайлу Уолкеру, у которых есть проблемы со здоровьем. Габриэль Жезус может сохранить место в старте после своего покера против "Уотфорда" в минувший уикенд.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция