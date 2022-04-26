Гвардиола опасается Бензема
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду уделить повышенное внимание нападающему "Реала" Кариму Бензема в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов.
В концовке сезона 34-летний Бензема набрал просто устрашающую форму, забив 15 голов в 11 последних матчах за "Реал". При этом против "Осасуны" на прошлой неделе Карим не реализовал два пенальти.
Бензема отличился четыре раза в двухматчевом противостоянии с "Челси" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, поэтому Гвардиола по-настоящему опасается французского бомбардира.
"Мы должны будем хорошо обороняться. Да, Бензема забил много голов против "Челси", но не только против "Челси" — он делал это на протяжении всей своей карьеры, и он великолепный игрок. Так что мы знаем это".
"Но да, мы постараемся хорошо обороняться, когда нам придется обороняться — такие моменты точно будут. Также мы постараемся создавать моменты и забивать голы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
26.04.2022 13:00
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