Гвардиола опасается Бензема

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду уделить повышенное внимание нападающему "Реала" Кариму Бензема в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов.

В концовке сезона 34-летний Бензема набрал просто устрашающую форму, забив 15 голов в 11 последних матчах за "Реал". При этом против "Осасуны" на прошлой неделе Карим не реализовал два пенальти.



Бензема отличился четыре раза в двухматчевом противостоянии с "Челси" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, поэтому Гвардиола по-настоящему опасается французского бомбардира.



"Мы должны будем хорошо обороняться. Да, Бензема забил много голов против "Челси", но не только против "Челси" — он делал это на протяжении всей своей карьеры, и он великолепный игрок. Так что мы знаем это".



"Но да, мы постараемся хорошо обороняться, когда нам придется обороняться — такие моменты точно будут. Также мы постараемся создавать моменты и забивать голы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.