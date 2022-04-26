Гюндоган назвал три варианта на остаток своей карьеры

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган назвал три возможных сценария для заключительной стадии своей игровой карьеры.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года и остается ключевым игроком для Хосепа Гвардиолы, приняв участие в 32 матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов в этом сезоне.



Сейчас от контракта Илкая остается только один год, и 31-летний игрок сборной Германии допускает, что заключит новую сделку — либо попробует себя Турции или МЛС.



"Естественно, учитывая мои корни, Турция выглядит интересно. Также мне нравится США, я бывал там на отдыхе несколько раз".



"Однако в данный момент я не беспокоюсь насчет этого. У меня по-прежнему есть контракт в Манчестере до 2023 года, я очень счастлив здесь в спортивном и личном отношениях, и я теоретически допускаю, что завершу свою карьеру в "Сити", — сообщил Гюндоган Sport1.