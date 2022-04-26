"Манчестер Сити" не заинтересован в Райсе
"Манчестер Сити" не заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Сити" готов составить конкуренцию своим соседям из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Райса, рассматривая Деклана в качестве замены для покидающего клуб в конце сезона Фернандиньо.
23-летний игрок сборной Англии отклонил очередное предложение "Вест Хэма" о новом контракте и метит в большой клуб, однако "горожане" предпочитают остаться в стороне.
Как утверждает Manchester Evening News, "Сити" действительно помышляет о приглашении центрального полузащитника грядущим летом, однако Райс в данный момент не вызывает интереса у "горожан".
И уж тем более "Сити" не собирается платить 150 миллионов фунтов, в который главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес оценил Деклана.
26.04.2022 11:00
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ждут транша на лярд
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интересно, кого же в итоге разведут на бабки
челси или мю
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Да он и не вписывается в команду Пепа, нахер им это дерево тупое, всё правильно.
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Райс не играет в грязный футбол как Фернандиньо, Фодены и другие, потому не вписывается
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КОРОЛИ!!!
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