"Манчестер Сити" не заинтересован в Райсе

"Манчестер Сити" не заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Сити" готов составить конкуренцию своим соседям из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Райса, рассматривая Деклана в качестве замены для покидающего клуб в конце сезона Фернандиньо.



23-летний игрок сборной Англии отклонил очередное предложение "Вест Хэма" о новом контракте и метит в большой клуб, однако "горожане" предпочитают остаться в стороне.



Как утверждает Manchester Evening News, "Сити" действительно помышляет о приглашении центрального полузащитника грядущим летом, однако Райс в данный момент не вызывает интереса у "горожан".



И уж тем более "Сити" не собирается платить 150 миллионов фунтов, в который главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес оценил Деклана.