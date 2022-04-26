"Манчестер Сити" не заинтересован в Райсе

Илкай Гюндоган и Деклан Райс "Манчестер Сити" не заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Сити" готов составить конкуренцию своим соседям из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Райса, рассматривая Деклана в качестве замены для покидающего клуб в конце сезона Фернандиньо.

23-летний игрок сборной Англии отклонил очередное предложение "Вест Хэма" о новом контракте и метит в большой клуб, однако "горожане" предпочитают остаться в стороне.

Как утверждает Manchester Evening News, "Сити" действительно помышляет о приглашении центрального полузащитника грядущим летом, однако Райс в данный момент не вызывает интереса у "горожан".

И уж тем более "Сити" не собирается платить 150 миллионов фунтов, в который главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес оценил Деклана.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Райс

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2022 11:00

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  1. vals1702 26.04.2022 12:16 # vals1702
    ждут транша на лярд

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  2. superperez101 26.04.2022 12:14 # superperez101
    интересно, кого же в итоге разведут на бабки
    челси или мю

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  3. mancunia-planet 26.04.2022 11:29 # mancunia-planet
    Да он и не вписывается в команду Пепа, нахер им это дерево тупое, всё правильно.

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  4. ian 26.04.2022 11:04 # ian
    Райс не играет в грязный футбол как Фернандиньо, Фодены и другие, потому не вписывается

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  5. true-manc 26.04.2022 11:02 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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