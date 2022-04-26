"Энфилд" не сможет принять матчи Евро-2028

Энфилд Стадион "Ливерпуля" "Энфилд" был вычеркнут из числа британских стадионов, которые могут принять матчи Евро-2028.

Напомним, Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Конкурентами британцев выступают Россия и Турция.

По информации The Sun, недавно боссы FA уведомили "Ливерпуль", что "Энфилд", несмотря на свой легендарный статус, не войдет в список 16 стадионов, которые будут готовы принять европейских болельщиков.

Все дело в требованиях УЕФА к размерам футбольного поля. Для Чемпионата Европы эти размеры должны составлять 105 на 68 метров. Длина же игрового покрытия на "Энфилде" составляет только 101 метр.

Однако европейские фанаты все равно могут приехать в Ливерпуль. Ожидается, что в упомянутый список войдет новый 53-тысячный стадион, который сейчас в портовом районе Брэмли-Мур Док строит "Эвертон".


Метки Евро-2028, Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 802

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  1. largo-winch 26.04.2022 10:23 # largo-winch
    не каждому дано сыграть и побывать на Энфилде.

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  2. vals1702 26.04.2022 10:15 # vals1702
    нах не слался этот евро с его говноматчами

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  3. liverbro 26.04.2022 10:14 # liverbro
    сруманк как обычно изо рта высунул свой любимый страпон и гавкает.чушка больная

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  4. true-manc 26.04.2022 10:03 # true-manc
    позорная помойка не заслужила принять матчи евро, только какой-нибудь лгбт-фестивальПользователь получил предупреждение

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