"Энфилд" не сможет принять матчи Евро-2028
Стадион "Ливерпуля" "Энфилд" был вычеркнут из числа британских стадионов, которые могут принять матчи Евро-2028.
Напомним, Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Конкурентами британцев выступают Россия и Турция.
По информации The Sun, недавно боссы FA уведомили "Ливерпуль", что "Энфилд", несмотря на свой легендарный статус, не войдет в список 16 стадионов, которые будут готовы принять европейских болельщиков.
Все дело в требованиях УЕФА к размерам футбольного поля. Для Чемпионата Европы эти размеры должны составлять 105 на 68 метров. Длина же игрового покрытия на "Энфилде" составляет только 101 метр.
Однако европейские фанаты все равно могут приехать в Ливерпуль. Ожидается, что в упомянутый список войдет новый 53-тысячный стадион, который сейчас в портовом районе Брэмли-Мур Док строит "Эвертон".
26.04.2022 10:00
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не каждому дано сыграть и побывать на Энфилде.
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нах не слался этот евро с его говноматчами
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сруманк как обычно изо рта высунул свой любимый страпон и гавкает.чушка больная
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позорная помойка не заслужила принять матчи евро, только какой-нибудь лгбт-фестиваль
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