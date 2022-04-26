Ван-Биссака — один из пяти игроков, которых готов продать МЮ

Защитник Аарон Ван-Биссака — один из пяти игроков, которых "Манчестер Юнайтед" выставляет на трансфер.

В конце этого сезона у целого ряда игроков "Юнайтед", включая Поля Погба и Эдинсона Кавани, истекают контракты. Но также "красные дьяволы" допускают расставание с рядом других футболистов.



По информации ESPN, "Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Эрика Байи, Фила Джонса, Антони Мартиаля, Алекса Теллеса и упомянутого Ван-Биссаки.



Вырученные за этих игроков деньги будут добавлены к тому бюджету в 100-150 млн. фунтов, который руководство "дьяволов" выделило своему новому главному тренеру Эрику Тен Хагу на летнее трансферное окно.



Три года назад Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" в 50 млн. фунтов. В этом сезоне Аарон сыграл 26 матчей за "дьяволов", включая 25 в стартовом составе, и не совершил ни одного результативного действия.