Ван-Биссака — один из пяти игроков, которых готов продать МЮ

Аарон Ван-Биссака Защитник Аарон Ван-Биссака — один из пяти игроков, которых "Манчестер Юнайтед" выставляет на трансфер.

В конце этого сезона у целого ряда игроков "Юнайтед", включая Поля Погба и Эдинсона Кавани, истекают контракты. Но также "красные дьяволы" допускают расставание с рядом других футболистов.

По информации ESPN, "Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Эрика Байи, Фила Джонса, Антони Мартиаля, Алекса Теллеса и упомянутого Ван-Биссаки.

Вырученные за этих игроков деньги будут добавлены к тому бюджету в 100-150 млн. фунтов, который руководство "дьяволов" выделило своему новому главному тренеру Эрику Тен Хагу на летнее трансферное окно.

Три года назад Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" в 50 млн. фунтов. В этом сезоне Аарон сыграл 26 матчей за "дьяволов", включая 25 в стартовом составе, и не совершил ни одного результативного действия.


Метки Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2022 09:00

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  1. firmino9 26.04.2022 09:14 # firmino9
    но ведь он номер №1 пз.....

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  2. quavo 26.04.2022 09:09 # quavo
    лучше бы его цз попробовали. отборы отличные у него , да и как защ имба. вот с атакой беда

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