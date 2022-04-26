Стерлинг нацелен на рекорд Руни в Лиге Чемпионов

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил о своих амбициях покорить рекорд Уэйна Руни как самого результативного английского игрока в истории Лиги Чемпионов.

К полуфинальному противостоянию с "Реалом" 27-летний Стерлинг подходит с 23 голами за карьеру в Лиге Чемпионов. Рахим находится на одном уровне с Фрэнком Лэмпардом и уступает один забитый мяч Полу Скоулзу.



Однако Стерлинг, трижды отличившийся в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, уже держит в уме рекорд Руни в 30 голов.



"Так примерно во всем: когда ты дебютировал на профессиональном уровне, затем ты стремишься забить свой первый гол и так далее. Человеческая натура подразумевает, что ты всегда хочешь совершенствоваться, и именно такой у меня подход в каждом сезоне".



"Я пытаюсь увидеть, в чем могу прибавить. Я увидел этот английский рекорд, и я стараюсь его покорить".



"Это особенное соревнование, и каждый молодой игрок хочет в нем участвовать. Каждый раз, когда я играю, я стараюсь изо всех сил. Эта музыка и эта вечерняя атмосфера всегда являются кое-чем особенным", — цитирует Стерлинга Daily Mail.