Погба удалился из группы игроков МЮ в WhatsApp
Полузащитник Поль Погба покинул группу игроков "Манчестер Юнайтед" в мессенджере WhatsApp.
Погба так и не сумел заиграть на стабильно высоком уровне в "Юнайтед" после своего возвращения от "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов в 2016 году.
От контракта, подписанного Полем шесть лет назад, остается всего пара месяцев, и сейчас уже не осталось никаких сомнений, что игрок сборной Франции уйдет от "красных дьяволов" свободным агентом.
По информации Daily Mirror, Погба отклонил два предложения "Юнайтед" о новом контракте. Более того, Поль удалился из упомянутой группы в WhatsApp и сообщил партнерам по раздевалке, что уходит из клуба.
Решив покинуть "Юнайтед", теперь Погба выбирает, куда ему направиться. У Поля есть два основных варианта: "Реал" и ПСЖ. Эти два клуба уже выдвинули свои предложения 29-летнему французу.
Добавим, в данный момент Погба отсутствует с травмой икроножной мышцы. Поступок Поля может означать, что он уже не надеется сыграть в этом сезоне или не верит в шансы команды зацепиться за четвертое место в Премьер-Лиге.
26.04.2022 07:00
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Блэт, кто теперь видосики тупые будет слать?
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Жаль, было интересно его читать
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хоть одна хорошая новость
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