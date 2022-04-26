"Черная метка" для менеджеров Премьер-Лиги

Призы лучшему менеджеру Премьер-Лиги по итогам месяца и года являются традиционными и привычными атрибутами английского первенства. Но в последнее время менеджеры, получающие эти награды, имеют повод для беспокойства, так как затем результаты их команд стремительно ухудшаются.

А вдруг премия Тренеру Месяца в этом сезоне проклята? Просмотр награжденных в этом сезоне показывает, что тренеры, получающие этот приз, должны быть более сдержанными, принимая его. Поражение "Арсенала" от "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 ранее в апреле случилось всего через три дня после того, как Микель Артета был признан лучшим менеджером марта, а в итоге его команда проиграла трижды кряду — еще и "Брайтону" с "Саутгемптоном".



"Арсенал" ведет борьбу за четвертое место с "Тоттенхэмом", и наблюдается любопытная синхронность, когда дело доходит до награды Тренеру Месяца. Нуну Эшириту Санту был первым, кто получил ее в этом сезоне — в августе, после того как привел свой новый клуб к трем победам подряд, в числе прочих обыграв и действующего чемпиона в лице "Манчестер Сити", причем обыграв в первый день кампании. Его команда оказалась на вершине таблицы со 100-процентным результатом, но уже через 52 дня португалец был уволен.



Как и у "Арсенала" недавно, все проблемы начались с поражения от "Пэлас" со счетом 3:0. Далее "шпоры" проиграли 0:3 "Челси", 3:1 "Арсеналу". Выиграв три матча в августе, новый тренер проиграл три кряду в сентябре и был в начале пути, который завершился для него увольнением — о награде, полученной в августе никто уже не вспоминал.



В сентябре Микель Артета впервые в своей карьере получил приз Тренеру Месяца — неудачный старт команды сменился тремя победами кряду, среди которых была и виктория в дерби Северного Лондона. Однако команде не удалось надолго сохранить лучшую форму — как только испанец получил награду, "Арсенал" скатился к ничьим с "Брайтоном" и "Пэлас".



Томас Тухель получил эту награду в октябре — в знак признания отличной формы его "Челси", выигравшего все четыре октябрьских матча с общим счетом 14:1. Ожидалось, что эта серия продолжится с проблемным "Бернли", но Матей Выдра отобрал очки у "синих", забив на 79-й минуте. В итоге, после четырех кряду побед в октябре, в следующих 13 матчах "Челси" выиграл лишь четырежды.



Пеп Гвардиола становился лучшим в ноябре и декабре. Его "Манчестер Сити" выступает на высоком уровне и в целом допускает мало осечек в этом сезоне, участвуя в чемпионской гонке с "Ливерпулем". Гвардиола — исключение в том смысле, что он единственный тренер, выигравший в этом сезоне следующий матч после получения награды. В этом сезоне приз вручался уже восемь раз, и все его лауреаты набрали в следующих матчах после получения награды всего восемь очков из 24 возможных. Шесть очков набрал как раз Гвардиола, по одному — Артета и Тухель.



Если Гвардиола воспротивился тренду, то следующие два победителя стали еще одними свидетелями того, что проклятье никуда не делось. Январский победитель Бруну Лаже впечатлил всех в первом месяце нового года, выиграв три матча кряду, но затем "волкам" стало плохо. Следующий свой матч они проиграли "Арсеналу" и выиграли всего два матча из шести последующих.



У Эдди Хау был аналогичный провал после получения награды. В ноябре он принял сражавшийся за выживание "Ньюкасл", который еще в конце января находился в зоне вылета. Три победы и ничья в феврале преобразили сезон для "сорок" и принесли Хау приз Тренеру Месяца. "Игроки заслуживают большой похвалы за то, как они играли в атаке в этих матчах", — сказал Хау. "Уверенность возвращалась к нам с каждой победой". К сожалению, эта уверенность очень быстро выветрилась, как только Хау получил свою награду. "Ньюкасл" проиграл три матча кряду на рубеже марта и апреля, и только в последние недели окончательно пришел в себя.



Награда Тренеру Месяца кажется отравленной, но с призом Тренеру Года по версии самих тренеров (LMA) тоже не все гладко. За последние 12 лет половина менеджеров, получавших эту премию, лишались своей работы в течение следующей пары лет.



Рой Ходжсон был признан лучшим менеджером в 2010 году за отличную работу в "Фулхэме". Летом он перебрался в "Ливерпуль" и был уволен после шести месяцев мучений. Брендан Роджерс был признан коллегами лучшим в 2014 году после того, как его "Ливерпуль" едва не стал чемпионом, но уже через год его уволили. Антонио Конте был лучшим в 2017 году — в своем первом сезоне в Премьер-Лиге, но уже через год он остался без работы.



Крис Уайлдер выиграл этот приз в 2019 году в Чемпионшипе, выведя "клинков" в Премьер-Лигу, и стал вторым после Юргена Клоппа в опросе 2020 года на новом уровне, когда "Шеффилд Юнайтед" финишировали девятыми в Премьер-Лиге. Однако уже в следующем сезоне все испортилось — команда Уайлдера не выиграла ни одного матча в январе, а он ушел в отставку в марте, перед тем как "клинки" покинули элитный дивизион.



Клаудио Раньери пережил самое яркое падение, после того, как его признали Тренером Года. Когда он выиграл чемпионский титул с "Лестером" в 2016 году, его могли бы назвать лучшим тренером десятилетия, а то и века. Но несмотря на это эпохальное достижение, Раньери был уволен уже через восемь месяцев, став еще одной жертвой проклятья.



Кажется, получивший приз в марте Микель Артета не праздновал, а воспринял настороженно свою победу, но это не уберегло его команду от трех кряду поражений, которые резко ухудшили шансы "канониров" на возвращение в Лигу Чемпионов и заставили творить чудеса в матчах против "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru