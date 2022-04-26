Каррагер назвал определяющий момент чемпионской гонки

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что ближайшая суббота может стать определяющим моментом для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В ближайшую субботу "Ливерпуль" отправится к "Ньюкаслу", а "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Лидсом".



И тот, и другой матч затесался между двумя полуфинальными встречами в Лиге Чемпионов, где "красным" будет противостоять "Вильярреал", а "горожанам" — "Реал".



Анализируя расписание двух претендентов на титул в остатке сезона, Каррагер приходит к выводу, что в ближайший уикенд риск осечки будет наибольшим для тех и других.



"Думаю, и для той, и для другой команды этот матч между двумя полуфинальными встречами Лиги Чемпионов будет иметь ключевое значение, потому что Лига Чемпионов отнимает так много сил, физических и душевных".



"Кто знает, как ты будешь себя чувствовать, если выиграешь первую встречу или проиграешь ее. Думаю, это может таить в себе большую угрозу касательного следующего матча в чемпионате".



"Несколько недель назад я был сказал, что "Ливерпуль" ждет более тяжелый матч, потому что "Ньюкасл" в отличной форме. Но если "Лидс" побеждает в понедельник, они будут отчаянно сражаться за жизнь против "Сити".



"Думаю, "Ливерпуль" и Юрген Клопп не рады, что играют в 12:30, но когда речь о выезде к "Ньюкаслу", иногда ты предпочтешь сыграть в 12:30, нежели в 5:30 вечера, потому что атмосфера на их стадионе вечером — это нечто", — сообщил Каррагер в эфире.