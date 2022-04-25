Кейн: "Тоттенхэм" более чем способен выиграть пять оставшихся матчей"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда "более чем способна" выиграть пять оставшихся матчей в сезоне.

Поражение 0:1 от "Брайтона" и безголевая ничья с "Брентфордом" стали большим ударом по шансам "Тоттенхэма" завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги.



Судьба "шпор" по-прежнему в их руках, но для попадания в Лигу Чемпионов им, вероятно, потребуется обыграть "Ливерпуль" и "Арсенал". По мнению Кейна, в этом нет ничего невозможного.



"В двух последних матчах мы набрали одно очко, и это особенно расстраивает. У нас заканчиваются матчи, в которых мы можем позволить себе потерять очки".



"Остается пять матчей, и мы чувствуем, что должны выиграть практически их все, чтобы занять это четвертое место. Мы более чем способы сделать это, мы верим в это, и мы будем к этому стремиться"



"Если мы выиграем пять оставшихся матчей, мы будем в Лиге Чемпионов. Так мы на это смотрим. Мы знаем, что это будут сложные пять матчей, особенно выезд к "Ливерпулю".



"Как мы видели в этом сезоне, мы теряем очки против команд, которые должны обыгрывать, и с нашими конкурентами та же история".



"Поэтому во всех смыслах еще ничего не решено. Мы должны сохранять концентрацию и упорно трудиться. Сейчас у нас есть небольшая передышка, чтобы подготовиться и поработать, а затем показать хорошую игру против "Лестера", — цитирует Кейна The Independent.