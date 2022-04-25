Гвардиола призвал игроков "Сити" забыть об истории "Реала" в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду забыть о колоссальных успехах "Реала" в Лиге Чемпионов.

Даже если на бумаге "Сити" может показаться фаворитом полуфинального противостояния в Лиге Чемпионов, нужно помнить, что "горожане" еще никогда не выигрывали это соревнование и лишь однажды добирались до его финала.



В то же время "Реал" выигрывал Лигу Чемпионов 13 раз в своей истории, но Гвардиола убежден, что это не будет решающим фактором.



"Если мы будем меряться историей, то у нас никаких шансов — их история лучше".



"Они ("Реал") бывали на этой стадии соревнования много раз. До последнего десятилетия нас здесь никогда не было".



"История есть история, нам ее не изменить, но завтра будет матч 11 на 11. Все решат игроки на футбольном поле, играя одним мячом. Хороши будут твои решения во время игры или нет, зависит только от тебя".



Мы играем против команды, которая бывала здесь много, много раз и не только здесь — они проходили дальше и выигрывали это соревнование".



"Поэтому у них есть эта история, а у нас ее все еще нет, однако могут быть другие аспекты, которые есть у нас, но нет у них".



"В конце концов все решает мастерство игроков и то, насколько они сильны духом. Вот что делает разницу", — цитирует Гвардиолу The Indelendent.