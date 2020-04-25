Стерлинг пока не готов к переговорам с "Сити"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сообщил, что переговоры о его будущем откладываются на лето.

По ходу этого сезона Стерлинг вернул доверие главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, забив 14 голов в 41 матче.

От контракта Рахима остается только один год, однако в данный момент 27-летний англичанин сосредоточен на концовке сезона и пока не готов обсуждать свое будущее.

"Я в хорошем настроении и хорошем состоянии духа. Мы сражаемся за титул, и мы в полуфинале Лиги Чемпионов — о сильно большем я и просить не могу".

"Я счастлив играть и приносить пользу. Говорить что-либо о моей контрактной ситуации сейчас было бы эгоистично", — цитирует Стерлинга Evening Standard.


Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 21:00

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  1. vals1702 25.04.2022 21:09 # vals1702
    днк барсы - симулянт.

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  2. chr1s8rown 25.04.2022 21:02 # chr1s8rown
    Хитрожоп попытается бесплатно в реал свалит

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  3. chlesea88 25.04.2022 21:01 # chlesea88
    показывает место сношения труманка

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