Стерлинг пока не готов к переговорам с "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сообщил, что переговоры о его будущем откладываются на лето.

По ходу этого сезона Стерлинг вернул доверие главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, забив 14 голов в 41 матче.



От контракта Рахима остается только один год, однако в данный момент 27-летний англичанин сосредоточен на концовке сезона и пока не готов обсуждать свое будущее.



"Я в хорошем настроении и хорошем состоянии духа. Мы сражаемся за титул, и мы в полуфинале Лиги Чемпионов — о сильно большем я и просить не могу".



"Я счастлив играть и приносить пользу. Говорить что-либо о моей контрактной ситуации сейчас было бы эгоистично", — цитирует Стерлинга Evening Standard.