Стерлинг пока не готов к переговорам с "Сити"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сообщил, что переговоры о его будущем откладываются на лето.
По ходу этого сезона Стерлинг вернул доверие главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, забив 14 голов в 41 матче.
От контракта Рахима остается только один год, однако в данный момент 27-летний англичанин сосредоточен на концовке сезона и пока не готов обсуждать свое будущее.
"Я в хорошем настроении и хорошем состоянии духа. Мы сражаемся за титул, и мы в полуфинале Лиги Чемпионов — о сильно большем я и просить не могу".
"Я счастлив играть и приносить пользу. Говорить что-либо о моей контрактной ситуации сейчас было бы эгоистично", — цитирует Стерлинга Evening Standard.
25.04.2022 21:00
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