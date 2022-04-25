МЮ планирует купить только трех игроков летом
"Манчестер Юнайтед" планирует ограничиться тремя новыми приобретениями грядущим летом.
В данный момент "Юнайтед" находится на пороге очередной перестройки, связанной со сменой главного тренера. Пресса спекулирует о том, что Эрик Тен Хаг может привести сразу 10 новых игроков на "Олд Траффорд" в летнее окно.
Однако ESPN утверждает, что перестройка "красных дьяволов" будет походить на эволюцию, а не революцию. Каких-либо глобальных потрясений ожидать не стоит.
План "Юнайтед" состоит в том, чтобы позволить Тен Хагу пригласить трех новичков до своего первого сезона. На это клуб готов потратить 100-150 миллионов фунтов плюс все деньги, вырученные с продажи имеющихся игроков, которые не нужны Эрику.
25.04.2022 20:00
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Ни 1 комента фаны мю сдохли чтолы
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