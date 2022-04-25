Кунде сообщил "Севилье", что хочет уйти

Жюль Кунде Защитник "Севильи" Жюль Кунде сообщил своему клубу о желании уйти грядущим летом.

Прошлым летом Кунде едва не оказался в "Челси". Жюль уже договорился с "синими", однако "Севилья" отказалась отпускать ведущего защитника меньше чем за 68 миллионов фунтов, прописанных в контракте в качестве отступных.

С тех пор Тиаго Силва стал на год старше, уход Антонио Рюдигера уже подтвержден. Вероятно, покинет "Челси" и Андрес Кристенсен, поэтому у "синих" есть все причины вернуться за Кунде, как только лондонский клуб обретет новых владельцев.

Как утверждает The Independent, сам Кунде уже предпринимает шаги в этом направлении, заранее уведомив "Севилью" о намерении уйти.

Правда, если верить Marca, конкуренцию "Челси" в борьбе за 23-летнего француза будет готов составить "Манчестер Юнайтед".


Метки Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 19:00

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  1. high-malvern 25.04.2022 19:34 # high-malvern
    Да он же психованный какой-то. Идеальный игрок для Реала или ПСЖ, как влитой в этих клубах будет.

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