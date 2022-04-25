Кунде сообщил "Севилье", что хочет уйти

Защитник "Севильи" Жюль Кунде сообщил своему клубу о желании уйти грядущим летом.

Прошлым летом Кунде едва не оказался в "Челси". Жюль уже договорился с "синими", однако "Севилья" отказалась отпускать ведущего защитника меньше чем за 68 миллионов фунтов, прописанных в контракте в качестве отступных.



С тех пор Тиаго Силва стал на год старше, уход Антонио Рюдигера уже подтвержден. Вероятно, покинет "Челси" и Андрес Кристенсен, поэтому у "синих" есть все причины вернуться за Кунде, как только лондонский клуб обретет новых владельцев.



Как утверждает The Independent, сам Кунде уже предпринимает шаги в этом направлении, заранее уведомив "Севилью" о намерении уйти.



Правда, если верить Marca, конкуренцию "Челси" в борьбе за 23-летнего француза будет готов составить "Манчестер Юнайтед".