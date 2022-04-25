Новому владельцу "Челси" запретят продавать клуб до 2032 года

От потенциальных покупателей "Челси" потребовали не продавать клуб в течение 10 следующих лет.

Как известно, на покупку "Челси" продолжают претендовать консорциумы Тодда Белли, сэра Мартина Бротона и Стивена Пальюки. Каждый из них обзавелся рядом могущественных партнеров.



По информации Sky Sports, все трое выразили готовность заплатить свыше 2 миллиардов фунтов за "Челси", а также инвестировать еще минимум 1 млрд. фунтов в реконструкцию "Стэмфорд Бридж" и прочую инфраструктуру клуба.



Однако сейчас торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил осуществить продажу лондонского клуба, выдвинул новое требование.



На днях Raine уведомил трех претендентов, что новый владелец "Челси" должен будет сохранить контроль над клубом минимум до 2032 года, без возможности продать актив.



Ожидается, что Raine выберет наиболее предпочтительного претендента в ближайшие дни, причем победителем аукциона станет нет тот, кто предложит больше всех денег, а тот, кто сможет гарантировать "Челси" наиболее светлое будущее.