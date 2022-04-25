Конте не контактировал с ПСЖ
Вопреки появившимся в прессе слухам, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не контактировал с ПСЖ.
На прошлой неделе во французской прессе появилась информация, что Конте предложил свои услуги ПСЖ, который помышляет о расставании с Маурисио Почеттино.
По информации The Telegraph, Конте действительно будет одним из кандидатов, которых рассмотрит ПСЖ в случае увольнения Почеттино, однако близкий к Антонио источник утверждает, что пока никакого контакта между 52-летним итальянцем и клубом с "Парк де Пренс" не было.
В данный момент Конте сосредоточен на борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. После окончания сезона Антонио проведет переговоры со своими боссами и решит, останется ли он в Северном Лондоне.
Конте, чей контракт рассчитан до 2023 года, наслаждается своей работой в "Тоттенхэме", но при этом неоднократно говорил, что хочет сражаться за трофеи.
The Telegraph добавляет, что Конте потребует у своего руководства совершить минимум шесть приобретений, чтобы в следующем сезоне "шпоры" смогли претендовать на нечто большее, чем четвертое место.
25.04.2022 17:00
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Думаю через год это возможно, как написали выше обмен тренерами. И мы рады и они. Збс. Да Конте красавчик, но выиграть АПЛ с Почеттино это мечта которая сбудется. Жду с нетерпением его дома.
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Выведет Тоттенхэм в ЛЧ и разойдется с клубом на хорошей ноте. Можно назвать это обменом наставниками. Почеттино вернётся в родной клуб реабилитировать свою карьеру и не требовать огромных трат, а Конте получит в своё распоряжение безраничный бюджет, которым он будет распоряжаться на своё усмотрение.
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конте не конте
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минимум шесть приобретений
ну-ну, велком ту ПСЖ, Антонио
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