Конте не контактировал с ПСЖ

Антонио Конте Вопреки появившимся в прессе слухам, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не контактировал с ПСЖ.

На прошлой неделе во французской прессе появилась информация, что Конте предложил свои услуги ПСЖ, который помышляет о расставании с Маурисио Почеттино.

По информации The Telegraph, Конте действительно будет одним из кандидатов, которых рассмотрит ПСЖ в случае увольнения Почеттино, однако близкий к Антонио источник утверждает, что пока никакого контакта между 52-летним итальянцем и клубом с "Парк де Пренс" не было.

В данный момент Конте сосредоточен на борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. После окончания сезона Антонио проведет переговоры со своими боссами и решит, останется ли он в Северном Лондоне.

Конте, чей контракт рассчитан до 2023 года, наслаждается своей работой в "Тоттенхэме", но при этом неоднократно говорил, что хочет сражаться за трофеи.

The Telegraph добавляет, что Конте потребует у своего руководства совершить минимум шесть приобретений, чтобы в следующем сезоне "шпоры" смогли претендовать на нечто большее, чем четвертое место.


Метки Конте, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 17:00

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  1. vagifspurs 25.04.2022 17:54 # vagifspurs
    Думаю через год это возможно, как написали выше обмен тренерами. И мы рады и они. Збс. Да Конте красавчик, но выиграть АПЛ с Почеттино это мечта которая сбудется. Жду с нетерпением его дома.

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  2. liverpool888 25.04.2022 17:20 # liverpool888
    Выведет Тоттенхэм в ЛЧ и разойдется с клубом на хорошей ноте. Можно назвать это обменом наставниками. Почеттино вернётся в родной клуб реабилитировать свою карьеру и не требовать огромных трат, а Конте получит в своё распоряжение безраничный бюджет, которым он будет распоряжаться на своё усмотрение.

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  3. chlesea88 25.04.2022 17:14 # chlesea88
    конте не конте

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  4. mixmaster 25.04.2022 17:11 # mixmaster
    минимум шесть приобретений

    ну-ну, велком ту ПСЖ, Антонио

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