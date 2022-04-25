Вопреки появившимся в прессе слухам, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не контактировал с ПСЖ.

На прошлой неделе во французской прессе появилась информация, что Конте предложил свои услуги ПСЖ, который помышляет о расставании с Маурисио Почеттино.



По информации The Telegraph, Конте действительно будет одним из кандидатов, которых рассмотрит ПСЖ в случае увольнения Почеттино, однако близкий к Антонио источник утверждает, что пока никакого контакта между 52-летним итальянцем и клубом с "Парк де Пренс" не было.



В данный момент Конте сосредоточен на борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. После окончания сезона Антонио проведет переговоры со своими боссами и решит, останется ли он в Северном Лондоне.



Конте, чей контракт рассчитан до 2023 года, наслаждается своей работой в "Тоттенхэме", но при этом неоднократно говорил, что хочет сражаться за трофеи.



The Telegraph добавляет, что Конте потребует у своего руководства совершить минимум шесть приобретений, чтобы в следующем сезоне "шпоры" смогли претендовать на нечто большее, чем четвертое место.