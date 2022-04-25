"Эвертон" потребовал объяснений по поводу неназначенного пенальти в дерби

Энтони Гордон "Эвертон" попросил объяснений от судейского корпуса по поводу неназначенного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Эвертон" потерпел поражение 2:0 на "Энфилде", но во втором тайме, когда счет еще не был открыт, "ириски" претендовали на пенальти.

Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон упал на газон после контакта с защитником "красных" Жоэлем Матипом, но рефери Стюарт Аттуэлл и система VAR предпочли не вмешиваться.

После матча главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард пожаловался, что это был "чистый пенальти". То же самое сказал экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер.

Как сообщает Sky Sports, сегодня клуб с "Гудисон Парк" официально обратился к судейскому корпусу и потребовал объяснить, почему на Гордоне, который ранее в матче получил желтую карточку за симуляцию, не был назначен пенальти.

Ранее в этом сезоне судейский корпус уже извинялся перед "Эвертоном" за то, что попадание мяча в руку полузащитника "Манчестер Сити" Родри в проигранном "ирисками" матче осталось без должной реакции со стороны рефери.


Метки Гордон, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 16:00

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  1. superperez101 25.04.2022 16:09 # superperez101
    карра пожалел ирисок, начал сочувствовать, дескать пенку не назначили
    а ее и не было
    а если бы назначили то счет был бы 5-1 ил 6-1 вообще
    пусть не ноют, весь сезон в рот брали ото всех а теперь ноют.

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  2. jirrort 25.04.2022 16:07 # jirrort
    Снять очки с лузерпука,а ещё лучше отправить в чемпионшип.Кубок Лиги присудить ЧЕЛСИ.Картонку можно не отбирать.

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  3. wengerrrro 25.04.2022 16:05 # wengerrrro
    единственный их шанс остаться в апл - уволить сутулую псину сегодня же.

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