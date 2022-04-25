"Эвертон" потребовал объяснений по поводу неназначенного пенальти в дерби

"Эвертон" попросил объяснений от судейского корпуса по поводу неназначенного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Эвертон" потерпел поражение 2:0 на "Энфилде", но во втором тайме, когда счет еще не был открыт, "ириски" претендовали на пенальти.



Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон упал на газон после контакта с защитником "красных" Жоэлем Матипом, но рефери Стюарт Аттуэлл и система VAR предпочли не вмешиваться.



После матча главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард пожаловался, что это был "чистый пенальти". То же самое сказал экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер.



Как сообщает Sky Sports, сегодня клуб с "Гудисон Парк" официально обратился к судейскому корпусу и потребовал объяснить, почему на Гордоне, который ранее в матче получил желтую карточку за симуляцию, не был назначен пенальти.



Ранее в этом сезоне судейский корпус уже извинялся перед "Эвертоном" за то, что попадание мяча в руку полузащитника "Манчестер Сити" Родри в проигранном "ирисками" матче осталось без должной реакции со стороны рефери.