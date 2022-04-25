"Реал" достиг договоренности с Рюдигером

Антонио Рюдигер "Реал" достиг предварительной договоренности с Антонио Рюдигером относительно переезда защитника "Челси" в Мадрид грядущим летом.

Напомним, после победы 1:0 над "Вест Хэмом" накануне главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил уход Рюдигера в конце сезона, посетовав на санкции, из-за которых "синие" просто не могут заключать новые контракты со своими игроками.

По информации ESPN, свою карьеру 29-летний игрок сборной Германии продолжит в "Реале", куда он собирается перейти свободным агентом.

"Реал" проявлял некоторый интерес к Рюдигеру и раньше, но начал работать над трансфером Антонио только после ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против команды Карло Анчелотти ранее в апреле.

Боссов "Реала" впечатлила игра Рюдигера в обоих матчах плей-офф, и сторонам удалось быстро достичь компромисса — Антонио проявил заинтересованность к переезду в Мадрид и в ходе переговоров даже понизил свои изначальные требования по зарплате.

Пока речь идет о предварительной договоренности. "Реал" и представители Рюдигера продолжают работу над второстепенными деталями контракта сроком на четыре года.


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 14:00

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  1. faterlend 25.04.2022 14:08 # faterlend
    Из сбитого Су-34 катапультировалось два пилота.

    Надеюсь их найдут повесят публично.

    Ты смотри, пидорасня думала безнаказанно будет города бомбить.

    (ответить)

  2. faterlend 25.04.2022 14:06 # faterlend
    Не взлетел //

    Несмотря на ограничения поставок популярных брендов, широкую доступность на полках российских ритейлеров, а также пиар-кампанию со стороны депутатов, отечественный смартфон AYYA T1 так и не получил (https://www.kommersant.ru/doc/5326891) должного спроса.

    Тем временем, в самом «Ростехе» сообщили о полной реализации первой партии смартфона и обещают в будущем перевести устройство на российские решения.

    Напомним, что сейчас AYYA T1 комплектуется тайваньским чипсетом Helio P70 и ОС Android 11, которые планируется заменить на «Скиф» и «Аврору» соответственно.


    Дураков много, но ебанутых оказалось гораздо меньше

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  3. vals1702 25.04.2022 14:04 # vals1702
    Перес крут

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  4. rap-woiska 25.04.2022 14:00 # rap-woiska
    норм инвалида сбагрили конеш, развод похлеще чем упамекано

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