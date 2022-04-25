"Реал" достиг договоренности с Рюдигером

"Реал" достиг предварительной договоренности с Антонио Рюдигером относительно переезда защитника "Челси" в Мадрид грядущим летом.

Напомним, после победы 1:0 над "Вест Хэмом" накануне главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил уход Рюдигера в конце сезона, посетовав на санкции, из-за которых "синие" просто не могут заключать новые контракты со своими игроками.



По информации ESPN, свою карьеру 29-летний игрок сборной Германии продолжит в "Реале", куда он собирается перейти свободным агентом.



"Реал" проявлял некоторый интерес к Рюдигеру и раньше, но начал работать над трансфером Антонио только после ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против команды Карло Анчелотти ранее в апреле.



Боссов "Реала" впечатлила игра Рюдигера в обоих матчах плей-офф, и сторонам удалось быстро достичь компромисса — Антонио проявил заинтересованность к переезду в Мадрид и в ходе переговоров даже понизил свои изначальные требования по зарплате.



Пока речь идет о предварительной договоренности. "Реал" и представители Рюдигера продолжают работу над второстепенными деталями контракта сроком на четыре года.