"Реал" достиг договоренности с Рюдигером
"Реал" достиг предварительной договоренности с Антонио Рюдигером относительно переезда защитника "Челси" в Мадрид грядущим летом.
Напомним, после победы 1:0 над "Вест Хэмом" накануне главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил уход Рюдигера в конце сезона, посетовав на санкции, из-за которых "синие" просто не могут заключать новые контракты со своими игроками.
По информации ESPN, свою карьеру 29-летний игрок сборной Германии продолжит в "Реале", куда он собирается перейти свободным агентом.
"Реал" проявлял некоторый интерес к Рюдигеру и раньше, но начал работать над трансфером Антонио только после ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против команды Карло Анчелотти ранее в апреле.
Боссов "Реала" впечатлила игра Рюдигера в обоих матчах плей-офф, и сторонам удалось быстро достичь компромисса — Антонио проявил заинтересованность к переезду в Мадрид и в ходе переговоров даже понизил свои изначальные требования по зарплате.
Пока речь идет о предварительной договоренности. "Реал" и представители Рюдигера продолжают работу над второстепенными деталями контракта сроком на четыре года.
25.04.2022 14:00
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Ты смотри, пидорасня думала безнаказанно будет города бомбить.
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Несмотря на ограничения поставок популярных брендов, широкую доступность на полках российских ритейлеров, а также пиар-кампанию со стороны депутатов, отечественный смартфон AYYA T1 так и не получил (https://www.kommersant.ru/doc/5326891) должного спроса.
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норм инвалида сбагрили конеш, развод похлеще чем упамекано
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