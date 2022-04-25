Эльнени хочет получить новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник Мохамед Эльнени заявил, что с радостью бы подписал новый контракт с "Арсеналом".

В этом сезоне Эльнени является игроком глубокого резерва, и ранее ожидалось, что "канониры" не будут продлевать истекающий в конце июня контракт 29-летнего египтянина.



Однако Эльнени произвел сильное впечатление в победных для "Арсенала" матчах Премьер-Лиги против "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе, и теперь у "канониров" появилась причина сохранить Мохамеда, который до этого не играл за клуб с декабря.



"Конечно, я был бы рад остаться. Я всегда любил испытания, и каждый раз я выкладываюсь на 100 процентов. Не мне решать, кто играет, но я продолжаю трудиться на тренировках, показывая главному тренеру, насколько я хорош, и заставляя его выпускать меня".



"Если я не играю, то продолжаю ждать своего шанса. Если "Арсенал" скажет, что хочет сохранить меня, то я и не подумаю об уходе. "Арсенал" — это моя семья на протяжении шести лет. Я люблю этот клуб", — цитирует Эльнени The Independent.