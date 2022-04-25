"Барселона" подтвердила встречу с агентом Рюдигера

Спортивный директор "Барселоны" Матье Алемани подтвердил, что его клуб провел встречу с агентом защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

После победы 1:0 над "Вест Хэмом" накануне главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что Рюдигер покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом в конце сезона.



Рюдигера сватают в "Манчестер Юнайтед", "Реал", а также в "Барселону", которая уже успела встретиться с агентом Антонио, однако на этой встрече обсуждался не 29-летний немец.



"Мы действительно провели встречу с его агентом, но мы не разговаривали об этой ситуации. Обычно агенты представляют больше, чем одного игрока, и это может вас запутать. Кроме того, не в нашем духе разговаривать с игроками, которые связаны контрактами, поэтому я не могу вам помочь".



"Сейчас не время думать о следующем сезоне. Мы работаем по всем позициям, а в конце сезона мы поговорим с тренером и примем решения, исходя из ситуации на рынке", — сообщил Алемани Movistar+.