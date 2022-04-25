Тен Хаг отказался обсуждать результаты "Юнайтед"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг отказался комментировать текущие результаты "Манчестер Юнайтед".

Новость о назначении Тен Хага в "Юнайтед" совпала с черной полосой "красных дьяволов", которые практически лишились шансов на попадание в Лигу Чемпионов.



Однако в данный момент Эрик сосредоточен на завершении сезона с "Аяксом" и не хочет обсуждать, как выступает "Юнайтед" при Ральфе Рангнике.



"У меня нет мнения насчет результатов "Манчестер Юнайтед", потому что я проявляю уважение к людям, которые трудятся в "Манчестер Юнайтед". Вдобавок я ответственен за "Аякс" и об этом хочу говорить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.