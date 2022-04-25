Тухель дал понять, что Райс не по карману "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал понять, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс не по карману его клубу.

Согласно слухам, Райс отклонил очередное предложение "Вест Хэма" о новом контракте и хочет вернуться в "Челси", несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Однако наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес озвучивал цену в 150 миллионов фунтов за Деклана, и это чересчур для "синих", особенно без возможности залезть в карман к Роману Абрамовичу.



"Возможно, он вне нашей досягаемости, даже если бы этого кризиса у нас не было. Это возможно, когда слышишь, о каких цифрах идет речь".



"Как вы знаете, обычно мы не говорим о других игроках, когда нас спрашивают интересуемся мы ими или нет, потому что мы заботимся о парнях, которые у нас здесь есть. А ситуация, в которой мы сейчас находимся, дает мне небольшое преимущество — мы даже подумать не можем о том, чтобы кого-нибудь продать, купить или вроде того", — цитирует Тухеля Daily Mirror.