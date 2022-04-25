Тухель дал понять, что Райс не по карману "Челси"

Томас Тухель и Деклан Райс Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал понять, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс не по карману его клубу.

Согласно слухам, Райс отклонил очередное предложение "Вест Хэма" о новом контракте и хочет вернуться в "Челси", несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Однако наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес озвучивал цену в 150 миллионов фунтов за Деклана, и это чересчур для "синих", особенно без возможности залезть в карман к Роману Абрамовичу.

"Возможно, он вне нашей досягаемости, даже если бы этого кризиса у нас не было. Это возможно, когда слышишь, о каких цифрах идет речь".

"Как вы знаете, обычно мы не говорим о других игроках, когда нас спрашивают интересуемся мы ими или нет, потому что мы заботимся о парнях, которые у нас здесь есть. А ситуация, в которой мы сейчас находимся, дает мне небольшое преимущество — мы даже подумать не можем о том, чтобы кого-нибудь продать, купить или вроде того", — цитирует Тухеля Daily Mirror.


Метки Вест Хэм, Райс, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 10:00

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  1. felix-the-cat 25.04.2022 10:12 # felix-the-cat
    ухахахахахах ну что пидарасы как вам без ра теперь ахахаххаха

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  2. chelsea88 25.04.2022 10:10 # chelsea88
    150кк даже для шитюков доxyя.

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  3. chelsea-69 25.04.2022 10:10 # chelsea-69
    Что бы купить что нибудь ненужное, нужно продать что нибудь ненужное ©

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