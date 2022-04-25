Эду: "Арсенал" готов совершить два больших приобретения"

Технический директор "Арсенал" Эду заявил, что его клуб готов совершить пару точечных приобретений грядущим летом.

Прошлым летом "Арсенал" был чрезвычайно активен на трансферном рынке, потратив на новых игроков больше всех в Премьер-Лиге.



По словам Эду, на сей раз "канониры" предпочтут количеству качество, однако уровень игроков, на которых будут претендовать лондонцы, зависит от попадания клуба в Лигу Чемпионов.



"Прошлым летом мы предпочли потратить свой бюджет на ребалансировку состава, и вместо этого совершать одно-два знаковых приобретения не было смысла. Нам нужно было произвести ребалансировку".



"Возможно, перед следующим сезоном мы сможем пригласить одного-двух больших игроков. Сегодня у нас гораздо более сбалансированный состав".



"Процесс планирования уже завершен, мы согласовали свои планы с владельцами. Дальше мы будем двигаться шаг за шагом. Важно посмотреть, как завершится сезон, чтобы затем приступить к реализации своих планов, по поводу которых я испытываю восторг", — сообщил Эду ESPN Brazil.