Эду: "Арсенал" готов совершить два больших приобретения"

Эду Технический директор "Арсенал" Эду заявил, что его клуб готов совершить пару точечных приобретений грядущим летом.

Прошлым летом "Арсенал" был чрезвычайно активен на трансферном рынке, потратив на новых игроков больше всех в Премьер-Лиге.

По словам Эду, на сей раз "канониры" предпочтут количеству качество, однако уровень игроков, на которых будут претендовать лондонцы, зависит от попадания клуба в Лигу Чемпионов.

"Прошлым летом мы предпочли потратить свой бюджет на ребалансировку состава, и вместо этого совершать одно-два знаковых приобретения не было смысла. Нам нужно было произвести ребалансировку".

"Возможно, перед следующим сезоном мы сможем пригласить одного-двух больших игроков. Сегодня у нас гораздо более сбалансированный состав".

"Процесс планирования уже завершен, мы согласовали свои планы с владельцами. Дальше мы будем двигаться шаг за шагом. Важно посмотреть, как завершится сезон, чтобы затем приступить к реализации своих планов, по поводу которых я испытываю восторг", — сообщил Эду ESPN Brazil.


Метки Арсенал, трансферы, Эду

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 09:00

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  1. chelsea88 25.04.2022 10:12 # chelsea88
    Ну-ка миксмастер, скажи про какие приобретения идёт речь, а я потом поржу люто после дедлайна)

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  2. sanogo 25.04.2022 10:07 # sanogo
    Жезус+Нкунку

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  3. irbis85 25.04.2022 09:53 # irbis85
    надеюсь один из них не будет Абрахэм

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  4. ivan-tns 25.04.2022 09:26 # ivan-tns
    Нужно громкое имя на позицию ST!

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  5. arsenverim 25.04.2022 09:22 # arsenverim
    Иисус+Осимхен

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  6. shakur 25.04.2022 09:18 # shakur
    Жезус + Биссума

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  7. kdimitry 25.04.2022 09:07 # kdimitry
    чё накопили на русскую гордость - кокорина и мамаева?)

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