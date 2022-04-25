Рэшфорд хочет работать с Тен Хагом
Нападающий Маркус Рэшфорд отбросил мысли об уходе из "Манчестер Юнайтед" и хочет заслужить место в планах нового рулевого Эрика Тен Хага.
В этом сезоне 24-летний Рэшфорд забил только пять голов за "красных дьяволов", потеряв место в стартовом составе своего клуба и перестав вызываться в сборную Англии.
В прошлом месяце в прессе даже появились слухи, что Маркус, чей контракт истекает в 2023 году, помышляет о смене клуба грядущим летом.
Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что Рэшфорд позитивно воспринял новости о назначении Тен Хага и предвкушает совместную работу с голландским тренером.
Более того, в июне Маркус собирается сесть за стол переговоров с боссами "Юнайтед", чтобы обсудить продление сотрудничества.
25.04.2022 08:00
Просмотров: 810
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жуткая деградация. Даже по-человечески немного жаль его
(ответить)
продлить можно. сократив зарплату раза в два минимум.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий