Рэшфорд хочет работать с Тен Хагом

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд отбросил мысли об уходе из "Манчестер Юнайтед" и хочет заслужить место в планах нового рулевого Эрика Тен Хага.

В этом сезоне 24-летний Рэшфорд забил только пять голов за "красных дьяволов", потеряв место в стартовом составе своего клуба и перестав вызываться в сборную Англии.

В прошлом месяце в прессе даже появились слухи, что Маркус, чей контракт истекает в 2023 году, помышляет о смене клуба грядущим летом.

Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что Рэшфорд позитивно воспринял новости о назначении Тен Хага и предвкушает совместную работу с голландским тренером.

Более того, в июне Маркус собирается сесть за стол переговоров с боссами "Юнайтед", чтобы обсудить продление сотрудничества.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 25.04.2022 09:25 # gary47
    Жуткая деградация. Даже по-человечески немного жаль его

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  2. insomniac 25.04.2022 08:20 # insomniac
    продлить можно. сократив зарплату раза в два минимум.

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