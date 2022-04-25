"Тоттенхэм" задумывается о приглашении Гнабри

"Тоттенхэм" задумывается о приглашении вингера "Баварии" Сержа Гнабри.

Гнабри забил 62 гола в 167 матчах за "Баварию", включая покер против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов в октябре 2019, однако сейчас от контракта Сержа остается только один год.



Переговоры сторон о продлении сотрудничества находятся в тупике. Гнабри требует повысить его зарплату до 13 миллионов фунтов, но "Бавария" считает, что это чересчур.



Если ни одна из сторон не пойдет на уступки, Серж с высокой вероятностью будет продан в летнее трансферное окно, и этим собирается воспользоваться "Тоттенхэм", сообщает Daily Star.



"Тоттенхэм" не смущает связь Гнабри с "Арсеналом". Главный тренер "шпор" Антонио Конте считает, что 26-летний немец идеально подходит для его тактики.



Однако виды на Гнабри также имеет "Реал", который подыскивает замену Гарету Бэйлу.