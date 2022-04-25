"Тоттенхэм" задумывается о приглашении Гнабри

Серж Гнабри "Тоттенхэм" задумывается о приглашении вингера "Баварии" Сержа Гнабри.

Гнабри забил 62 гола в 167 матчах за "Баварию", включая покер против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов в октябре 2019, однако сейчас от контракта Сержа остается только один год.

Переговоры сторон о продлении сотрудничества находятся в тупике. Гнабри требует повысить его зарплату до 13 миллионов фунтов, но "Бавария" считает, что это чересчур.

Если ни одна из сторон не пойдет на уступки, Серж с высокой вероятностью будет продан в летнее трансферное окно, и этим собирается воспользоваться "Тоттенхэм", сообщает Daily Star.

"Тоттенхэм" не смущает связь Гнабри с "Арсеналом". Главный тренер "шпор" Антонио Конте считает, что 26-летний немец идеально подходит для его тактики.

Однако виды на Гнабри также имеет "Реал", который подыскивает замену Гарету Бэйлу.


Метки Бавария, Гнабри, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 25.04.2022 07:21 # mixmaster
    Там Конте сам в ПСЖ просится, ау)

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  2. chelsea88 25.04.2022 07:17 # chelsea88
    Гейгуннерасты порвутся окончательно)

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  3. bedtime 25.04.2022 07:01 # bedtime
    Ахаха, наркоманы из дейли

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