Митрович признан Игроком Года в Чемпионшипе

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был признан Игроком Года в Чемпионшипе.

В воскресенье вечером в столичном отеле Grosvenor House состоялась ежегодная церемония вручения наград Футбольной Лиги.



Главная награда, как уже было сказано, досталась Митровичу, который днем ранее забил свой 41-й гол в этом сезоне Чемпионшипа.



Прежде еще никто не забивал так много голов в течение одного сезона Чемпионшипа, и столь впечатляющая результативность Александара позволила "Фулхэму" досрочно оформить выход в Премьер-Лигу.



Помимо 27-летнего серба, на звание Игрока Года в Чемпионшипе также претендовали его одноклубник Харри Уилсон, забивший 10 голов и отдавший 16 результативных передач в этом сезоне, и Доминик Соланке (27+6) из "Борнмута".



"Это удивительный сезон с персональный точки зрения. Будучи нападающим, ты хочешь забить как можно больше голов. Ты всегда хочешь забить еще и еще. Остается еще несколько матчей, поэтому давайте посмотрим", — сообщил Митрович на церемонии по поводу своего рекорда.



А молодым Игроком Года в Чемпионшипе был признан 20-летний вингер "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон, который забил 15 голов и отдал 10 результативных передач, благодаря чему "лесники" держатся в зоне плей-офф.



Также был обнародован состав символической сборной Чемпионшипа по итогам сезона 2021/22.



