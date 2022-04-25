Митрович признан Игроком Года в Чемпионшипе

Александар Митрович Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был признан Игроком Года в Чемпионшипе.

В воскресенье вечером в столичном отеле Grosvenor House состоялась ежегодная церемония вручения наград Футбольной Лиги.

Главная награда, как уже было сказано, досталась Митровичу, который днем ранее забил свой 41-й гол в этом сезоне Чемпионшипа.

Прежде еще никто не забивал так много голов в течение одного сезона Чемпионшипа, и столь впечатляющая результативность Александара позволила "Фулхэму" досрочно оформить выход в Премьер-Лигу.

Помимо 27-летнего серба, на звание Игрока Года в Чемпионшипе также претендовали его одноклубник Харри Уилсон, забивший 10 голов и отдавший 16 результативных передач в этом сезоне, и Доминик Соланке (27+6) из "Борнмута".

"Это удивительный сезон с персональный точки зрения. Будучи нападающим, ты хочешь забить как можно больше голов. Ты всегда хочешь забить еще и еще. Остается еще несколько матчей, поэтому давайте посмотрим", — сообщил Митрович на церемонии по поводу своего рекорда.

А молодым Игроком Года в Чемпионшипе был признан 20-летний вингер "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон, который забил 15 голов и отдал 10 результативных передач, благодаря чему "лесники" держатся в зоне плей-офф.

Также был обнародован состав символической сборной Чемпионшипа по итогам сезона 2021/22.

Символическая сборная Чемпионшипа


Метки Джонсон, Митрович, награды, Ноттингем Форест, Фулхэм, Футбольная Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 25.04.2022 07:44 # chebrec
    Опана Бернлей Вулвергемптон обыграл. Очень интересно.

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  2. shakur 25.04.2022 07:37 # shakur
    Карвалью не стали дважды награждать

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  3. zaeba1l 25.04.2022 07:08 # zaeba1l
    Новость из ЧШ специально для фанов Лэмпса ))

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  4. mufc1994 25.04.2022 06:48 # mufc1994
    Слышу ZOV - е6ать азов

    Вуахаха

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  5. liverpool888 25.04.2022 06:25 # liverpool888
    Двое экс игроков Ливерпуля вошли в символическую сборную сезона)
    Интересно будет посмотреть за Митровичем в АПЛ, в предыдущие попытки быстро закисал и отличался получением ненужных красных карточек. А так результат в 41 гол впечатляющий. Сейчас уже возраст для пиковой формы, может стать главным ключом по сохранению прописки в АПЛ для Фулхэма.

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  6. bangladesh 25.04.2022 06:11 # bangladesh
    Доброе утро! Пенсы это так, какули. Хорошего дня

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  7. liverpo0ol 25.04.2022 06:08 # liverpo0ol
    Тебе 35+ и ты одинок? Здесь ты найдешь девушку! Абищаю!

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  8. liverpo0ol 25.04.2022 06:07 # liverpo0ol
    Добрый обед политологи

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