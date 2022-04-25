Митрович признан Игроком Года в Чемпионшипе
Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был признан Игроком Года в Чемпионшипе.
В воскресенье вечером в столичном отеле Grosvenor House состоялась ежегодная церемония вручения наград Футбольной Лиги.
Главная награда, как уже было сказано, досталась Митровичу, который днем ранее забил свой 41-й гол в этом сезоне Чемпионшипа.
Прежде еще никто не забивал так много голов в течение одного сезона Чемпионшипа, и столь впечатляющая результативность Александара позволила "Фулхэму" досрочно оформить выход в Премьер-Лигу.
Помимо 27-летнего серба, на звание Игрока Года в Чемпионшипе также претендовали его одноклубник Харри Уилсон, забивший 10 голов и отдавший 16 результативных передач в этом сезоне, и Доминик Соланке (27+6) из "Борнмута".
"Это удивительный сезон с персональный точки зрения. Будучи нападающим, ты хочешь забить как можно больше голов. Ты всегда хочешь забить еще и еще. Остается еще несколько матчей, поэтому давайте посмотрим", — сообщил Митрович на церемонии по поводу своего рекорда.
А молодым Игроком Года в Чемпионшипе был признан 20-летний вингер "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон, который забил 15 голов и отдал 10 результативных передач, благодаря чему "лесники" держатся в зоне плей-офф.
Также был обнародован состав символической сборной Чемпионшипа по итогам сезона 2021/22.
25.04.2022 06:00
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Интересно будет посмотреть за Митровичем в АПЛ, в предыдущие попытки быстро закисал и отличался получением ненужных красных карточек. А так результат в 41 гол впечатляющий. Сейчас уже возраст для пиковой формы, может стать главным ключом по сохранению прописки в АПЛ для Фулхэма.
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