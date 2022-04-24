Клопп похвалил "легенду" Ориги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с похвалой в адрес Дивока Ориги после эффектного появления на замену бельгийского нападающего в дерби против "Эвертона".

Именно выход со скамейки Ориги во втором тайме помог "Ливерпулю" склонить чашу весов в свою пользу в мерсисайдском дерби на "Энфилде". Дивок поучаствовал в голе Энди Робертсона, а затем отличился сам.



После победы 2:0 Клопп фактически подтвердил, что Ориги покинет "Ливерпуль" по истечении своего контракта в конце сезона, а также похвалил других своих резервистов.



"Мы не будем скучать по нему, потому что, куда бы он ни отправился, он раскроется там. Он нападающий мирового уровня, он легенда и навсегда останется легендой. Он не всегда попадает в состав, что нелепо, однако к твоим услугам всякий раз, когда мы нуждаемся в нем".



"Он поучаствовал в обоих голах. Все, что мы сделали во втором тайме, не случилось бы без Дивока. Эта группа существует благодаря парням, которые не всегда играют, они здесь сильнейшие: Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Минамино, даже Рис Уильямс. Они в отличной форме, и то, как они держатся, является причиной, почему мы выступаем таким образом", — сообщил Клопп Sky Sports.