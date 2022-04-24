Клопп похвалил "легенду" Ориги

Дивок Ориги Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с похвалой в адрес Дивока Ориги после эффектного появления на замену бельгийского нападающего в дерби против "Эвертона".

Именно выход со скамейки Ориги во втором тайме помог "Ливерпулю" склонить чашу весов в свою пользу в мерсисайдском дерби на "Энфилде". Дивок поучаствовал в голе Энди Робертсона, а затем отличился сам.

После победы 2:0 Клопп фактически подтвердил, что Ориги покинет "Ливерпуль" по истечении своего контракта в конце сезона, а также похвалил других своих резервистов.

"Мы не будем скучать по нему, потому что, куда бы он ни отправился, он раскроется там. Он нападающий мирового уровня, он легенда и навсегда останется легендой. Он не всегда попадает в состав, что нелепо, однако к твоим услугам всякий раз, когда мы нуждаемся в нем".

"Он поучаствовал в обоих голах. Все, что мы сделали во втором тайме, не случилось бы без Дивока. Эта группа существует благодаря парням, которые не всегда играют, они здесь сильнейшие: Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Минамино, даже Рис Уильямс. Они в отличной форме, и то, как они держатся, является причиной, почему мы выступаем таким образом", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 24.04.2022 22:58 # beatles-red
    Забавно, что он как лавочник сделал больше вклада чем псведопишики по типу компани и болельщика лфк Агуэро

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  2. scouser-punk 24.04.2022 22:53 # scouser-punk
    что за мудак пишет такие новости? тебе не стыдно?

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  3. gameboy 24.04.2022 22:32 # gameboy
    Какой клуб, такие и легенды)))

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  4. liverpool888 24.04.2022 22:06 # liverpool888
    Живая легенда, лучший джокер после Сульшера и наряду с Чичарито! Ещё принесёт пользу в концовке сезона.

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  5. true-manc 24.04.2022 22:03 # true-manc
    > Клоп похвалил "легенду" Ориги

    и наградил минетом, как водится в лгбтпуле

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