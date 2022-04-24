Мойес не паникует из-за ситуации с контрактом Райса

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его клуб не паникует из-за контрактной ситуации полузащитника Деклана Райса.

В преддверии воскресного дерби против "Челси" появились слухи, что Райс отклонил уже третье предложение "Вест Хэма" о новой сделке и метит в большой клуб.



Однако после поражения 1:0 в дерби Мойес успокоил своих болельщиков и выразил надежду, что сторонам еще удастся договориться о продлении сотрудничества.



"Думаю, я уже говорил, что мы думаем. Нам нравится Дек, и у него остается три с половиной года по действующему контракту, поэтому я думаю, мы особо не паникуем".



"Возможно, он просто хочет больше денег. Люди отказываются от новых контактов, так бывает. Нельзя сказать, что это нечто необычное. Возможно, это такая тактика переговоров", — цитирует Мойеса Evening Standard.