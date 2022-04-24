Тухель не винит Жоржиньо за нереализованный пенальти

Наставник "Челси" Томас Тухель отказался критиковать полузащитника Жоржиньо за нереализованный пенальти в матче против "Вест Хэма".

"Челси" удалось вырвать победу 1:0 в воскресном дерби благодаря голу Кристиана Пулишича на исходе основного времени.



Всего за несколько минут до гола Пулишича в ворота "Вест Хэма" был назначен пенальти, однако голкипер Лукаш Фабиански легко остановил пижонский удар Жоржиньо.



Тем не менее, Тухель поспешил заступиться за своего подопечного, указав на то, что прежде стиль Жоржиньо был эффективен.



"Заработав пенальти в концовке и обладая Жоржи, статистика которого за нас была идеальной, все мы верили, что получили столь необходимый гол. Он пробивает в определенном стиле, и когда он делает это на 100-процентном уровне, это выглядит невероятно хладнокровно и спокойно".



"Когда он промахивается, то кажется, что он мог бы сделать это лучше, но таков его стиль, и он прав, что его придерживается. Он очень расстроен собой и очень рад, что Пули все исправил", — цитирует Тухеля официальный веб-сайт "Челси".