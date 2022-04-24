Тухель подтвердил уход Рюдигера из "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что защитник Антонио Рюдигер уходит из клуба в конце сезона.

В этот уикенд появилась информация, что Рюдигер отклонил последнее предложение "Челси" о новом контракте с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю и теперь собирается покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.



После победы 1:0 над "Вест Хэмом" Тухель подтвердил скорое расставание с Антонио, посетовав на наложенные на клуб санкции.



"Что касается Тони, то медиа оказались в курсе. Ситуация такова, что он хочет уйти из клуба. Он поставил меня в известность об этом во время частного разговора".



"Мы — я и клуб — сделали все возможное, однако обстоятельства нас ограничивают. Без этих санкций мы продолжили бы сражаться, как минимум, но с ними наши руки связаны. Мы не обижаемся. Таково его решение".



"Он является ключевой фигурой для нас и останется таковой до конца сезона. Но это расстраивает. Нам будет его очень не хватать. Он придает храбрости раздевалке. Каждый опасался этого, но это не помешало ему сыграть 50-55 матчей на выдающемся уровне. Он был защитником топ-уровня в течение моих полутора лет здесь. Нам нужно будет найти другое решение", — сообщил Тухель Sky Sports.