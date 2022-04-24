"Челси" вырвал победу у "Вест Хэма" благодаря голу Пулишича

"Челси" вырвал победу 1:0 у "Вест Хэма" благодаря голу Кристиана Пулишича на последней минуте.

По сравнению с поражением 2:4 от "Арсенала" посреди недели в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Жоржиньо и Кай Хаверц, заменив Маланга Сарра, Риса Джеймса и Ромелу Лукаку.



Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес поменял сразу шестерых игроков в старте, учитывая полуфинал Лиги Европы на горизонте. Передышку получили даже Деклан Райс, Джаррод Боуэн и Мичейл Антонио.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" крайне посредственно провели первый тайм. Гости сознательно отдали мяч сопернику, но тот ничего не мог с ним сделать.



Первый тайм был отмечен лишь несколькими неточными ударами с обеих сторон. В створ мяч не попал ни разу за 45 минут, хотя по одной неплохой попытке поразить ворота было и у тех, и у других.



В начале второго тайма "Вест Хэм" приблизился к голу, но удар Андрея Ярмоленко был заблокирован. На 59-й минуте "Челси" ответил дальним выстрелом Трево Чалобы, однако Лукаш Фабиански сыграл надежно.



Хозяева все-таки активизировались на заключительные полчаса и смогли оказать серьезное давление. Гости были вынуждены сосредоточиться на обороне, перестав контратаковать.



На 84-й минуте Крейг Доусон только с нарушением смог остановить врывавшегося в штрафную по центру Лукаку. Рефери Майкл Оливер удалил защитника "молотобойцев" за фол последней надежды и назначил пенальти, однако пижонский удар Жоржиньо был легко остановлен Фабиански.



Тем не менее, на последней минуте "Челси" все-таки удалось вырвать победу. Маркос Алонсо выполнил прострел с левого фланга в центр штрафной, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Кристиан Пулишич — 1:0.



"Челси" показал весьма посредственный футбол, особенно в первом тайме, однако в концовке все же смог подвергнуть давлению "Вест Хэм", и тот дрогнул.



"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче