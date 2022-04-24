"Челси" вырвал победу у "Вест Хэма" благодаря голу Пулишича
"Челси" вырвал победу 1:0 у "Вест Хэма" благодаря голу Кристиана Пулишича на последней минуте.
По сравнению с поражением 2:4 от "Арсенала" посреди недели в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Жоржиньо и Кай Хаверц, заменив Маланга Сарра, Риса Джеймса и Ромелу Лукаку.
Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес поменял сразу шестерых игроков в старте, учитывая полуфинал Лиги Европы на горизонте. Передышку получили даже Деклан Райс, Джаррод Боуэн и Мичейл Антонио.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" крайне посредственно провели первый тайм. Гости сознательно отдали мяч сопернику, но тот ничего не мог с ним сделать.
Первый тайм был отмечен лишь несколькими неточными ударами с обеих сторон. В створ мяч не попал ни разу за 45 минут, хотя по одной неплохой попытке поразить ворота было и у тех, и у других.
В начале второго тайма "Вест Хэм" приблизился к голу, но удар Андрея Ярмоленко был заблокирован. На 59-й минуте "Челси" ответил дальним выстрелом Трево Чалобы, однако Лукаш Фабиански сыграл надежно.
Хозяева все-таки активизировались на заключительные полчаса и смогли оказать серьезное давление. Гости были вынуждены сосредоточиться на обороне, перестав контратаковать.
На 84-й минуте Крейг Доусон только с нарушением смог остановить врывавшегося в штрафную по центру Лукаку. Рефери Майкл Оливер удалил защитника "молотобойцев" за фол последней надежды и назначил пенальти, однако пижонский удар Жоржиньо был легко остановлен Фабиански.
Тем не менее, на последней минуте "Челси" все-таки удалось вырвать победу. Маркос Алонсо выполнил прострел с левого фланга в центр штрафной, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Кристиан Пулишич — 1:0.
"Челси" показал весьма посредственный футбол, особенно в первом тайме, однако в концовке все же смог подвергнуть давлению "Вест Хэм", и тот дрогнул.
"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче
24.04.2022 18:00
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Последние комментарии:
призываю арсена внегре
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Трент и Фабиньо 3 фола за 2 минуты на растоянии в 2 метрах от судьи , 0 внимания , и какой то азерский баран felix cat писал про левые пенки и удвления в матче Челси ....
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Пгосапнотсч
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Норм мыкола ссыт на сосолаха
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10 минут прошло, а Клопп уже насосал на проведение парада дедов на палке в центре Мариуполя. Славься страна.
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Гордона пихнули - фола нет. Фабиньо по зубам дал Ришарлисону - фола нет. Клопп топ!
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K P A C U B O обоссанны
24.04.2022 16:50 #
felix-the-cat
долбаебы потратили 130 млн на чмокаку 100 на днавертца 50 на мимо вернера 40 на зиеша и 50 на пулишича чтобы 0 ударов было ухахахаха
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24.04.2022 17:02 #
wengerrrro
пулисика нет на поле, нет и перестрелки
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Источник: http://fapl.ru/posts/92758/?c=1
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Сутулый сходу автобус выставил.
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Щас бы думать, что челси с приходом кунде нкунку дембеле галлахера райса не выиграет апл, мдаааа
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Сук, Кейта опять в старте( Чё с Эллиотом бля???
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Гоу, КНЯЗЬЯ!!!
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Старый добрый отскокси
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Менди конченный Лох не забыли?
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в ситуации ливерпуков радует одна вещь - после ухода топклоппа, ливер останется с кучей неликвида, как когда-то остался МЮ после ухода САФа. Жоты, Диасы, привозы Конате, ещё какие-то типы, которыми никто кроме Ливера не интересовался, покажут свой истинный уровень. а не имею таких денег, как МЮ, ливер будет очень долго избавляться от всего шлака, который сча якобы "топы". интересно будет за этим последить конечно :)
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У эвертона арс лфк и челси.
У пернли шпоры.
Исходя из того что у эве еще 2 матча запаса, предположим что с лфк и челси эвертон уже всосал.
Остальные матчи получаются там плюс минус равные, но у эве на 2 очка меньше.
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Наши личные сучки жеппонюхи норм горят на своего хозяина ухехееехеехе
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Пенсы наши жеппонюхи
не забыли?
тогда оставлю здесь
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Игра Челси уверенно превращается в говно. Молотки сегодня пропустили исключительно из-за расслабленности и самоуспокоенности после феерического пенальти Жоржиньо, тупо потеряли концентрацию, думая, что отскочили. А по факту мы наблюдаем наступление типичной второй фазы тренерства Тухеля в клубе. Первая (год, может немного больше) - команда играет, бежит, всё отлично, даже выигрывается какой-то трофей. Вторая - команда начинает тормозить, игра всё больше походит на бесперспективный ватокат, игроки теряют мотивацию. Дальше закономерное увольнение. Так было в Боруссии, так было в ПСЖ. Насколько затянется эта фаза в Челси - вопрос, так как непонятно, что будут делать новые владельцы. Вполне возможно, что они не захотят тратиться на отступные и вливания в нового тренера и всё оставят, как было. Тогда дальше унылая стагнация.
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С учетом сегодняшнего матча у эве еще пропущенный матч против уотфорда.
Шансы пока с пернли 50 на 50.
Но у пернли чуток график проще, чуток.
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Одного здорового защитника и того выбили. След.тур опять поражение у молотков.
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